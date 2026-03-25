BH Telekom izbacio 70 Pinkovih kanala

- Dragi moji Bošnjaci! Ja kao neko ko je u Sarajevu dobio pasoš Bosne i Hercegovine kao zaslužni građanin za međuetničko pomirenje početkom dvehiljaditih, moram da primetim da to što sam ja na Američkoj a ne na Iranskoj strani, je verovatno razlog što više nećemo sarađivati sa BH Telekomom u Bosni, o čemu je ova telekom kompanija već donela odluku, za svoje kablovske korisnike na nivou Bosne i Hercegovine Ovo praktično znači da 70 TV kanala koje proizvodi TV Pink, neće više biti u ponudi ovog telekom operatera u BIH, jer se interesi gledalaca kod određenih kablovskih operatera više ne smatraju ključnim, već religijska i politička opredeljenja! Što se mene lično tiče, ja ću ostati privržen ideji o bratstvu bošnjačkog i srpskog naroda, ali i privržen ideji, da svi treba da se vodimo zdravim razumom, tolerancijom, ali i sopstvenim interesima - poručio je on tada.