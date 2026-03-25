Slušaj vest

Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović objavio je na Instagram nalogu fotografiju iz Sarajeva na kojoj pozirao sa pevačicom Didi J i njenim mužem Danijelom Rokvićem. Njima društvo pravi i Danijelov sin Igor Rokvić.  

- U Sarajevu sve spremno za novi početak - poričio je Mitrović. 

Željko Mitrović Dijana Janković
Foto: Instagram

BH Telekom izbacio 70 Pinkovih kanala

Podsetimo, Mitrović se nedavno oglasio i saopštio prekid saradnje sa operaterom BH Telekomom. Prema njegovim rečima, ova telekomunikaciona kompanija donela je odluku da iz svoje kablovske ponude na nivou BiH isključi čak 70 Pinkovih kanala.

- Dragi moji Bošnjaci! Ja kao neko ko je u Sarajevu dobio pasoš Bosne i Hercegovine kao zaslužni građanin za međuetničko pomirenje početkom dvehiljaditih, moram da primetim da to što sam ja na Američkoj a ne na Iranskoj strani, je verovatno razlog što više nećemo sarađivati sa BH Telekomom u Bosni, o čemu je ova telekom kompanija već donela odluku, za svoje kablovske korisnike na nivou Bosne i Hercegovine Ovo praktično znači da 70 TV kanala koje proizvodi TV Pink, neće više biti u ponudi ovog telekom operatera u BIH, jer se interesi gledalaca kod određenih kablovskih operatera više ne smatraju ključnim, već religijska i politička opredeljenja! Što se mene lično tiče, ja ću ostati privržen ideji o bratstvu bošnjačkog i srpskog naroda, ali i privržen ideji, da svi treba da se vodimo zdravim razumom, tolerancijom, ali i sopstvenim interesima - poručio je on tada.

Željko Mitrović Foto: Promo, Printscreen/TV Pink, Printscreen Instagram

- Duboko verujem da će građani BIH, već za 30 dana, dobiti našu OTT ponudu i box za gledanje svih naših kanala, sa pretplatom od samo 5 KM mesečno! Dragi moji Bošnjaci, neće nas ponovo posvađati ni BH TELEKOM ni bilo koja politička partija, a imena mudraca koji učestvuju u ovoj kvazi - biznis seansi, pamtiće Pink ZAUVEK! Vidimo se uskoro u Sarajevu! Vaš Žex veċni i neizlečivi Jugonostalgičar!!!

Najavio nove otkaze

Željko Mitrović, čelnik "Pinka", napravio je proteklih meseci velike promene u Pinku i dodelio mnoštvo otkaza, a nedavno ih je najavio još.

- I sutra i prekosutra će biti isplaćeno svim radnicima u Pink Medija Grupu kao bonus, 20 miliona za sve, ne pojedinačno - rekao je Željko Mitrović.

