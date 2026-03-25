Tijana Maksimović poznatija kao Tijana Ajfon nedavno je u tajnosti stala na ludi kamen, te ne krije sreću povodom najlepšeg dana u životu.

Tajno venčanje zajednička želja

Bivša učesnica rijalitija priznala je zašto je sakrila svoj omiljeni datum.

- Udala sam se u najstrožijoj tajnosti jer smo mi tako želeli. Pre venčanja je bila jedna emisija i sukob dve pevačice, dok je jedna tvrdila da sve može da se sakrije i da se dozira, druga je govorila suprotno i da živi u Beogradu. J*bi ga i ja živim u Beogradu, pa sam sakrila. Udala sam se u Beogradu, 15. marta. Želela sam da se sećam toga ja, a ne svi. Ljudi me na ulici zaustavljaju, čestitaju mi, to mi je baš zanimljivo. Da venčanje bude u tajnosti bila je zajednička želja - rekla je iskreno Tijana za full screen media.

"Zajedno smo skoro 2 godine"

Tijana je otkrila koliko je puta bila zaprošena, te je otkrila kako je započela ljubav za ceo život.

- Koliko puta su me pitali, malo sam se udala, kao što bi rekla Nataša Bekvalac. Zvanično sam jednom zaprošena i hvala Bogu što se nisam udala. Mom mužu smeta da pričam o prošlosti i ja ću to ispoštovati. Kada se vratim unazad shvatam da ja zapravo nikada nikog nisam ni volela. Tek sad volim prvi put moju najmiliju osobu na svetu. Zajedno smo skoro 2 godine, u julu će tačno biti dve. Počeli smo da se dopisujemo i posle 4 dana je prestao je da se javlja i ja sam počela da plačem. Kad god se posvađamo nešto falio mi je jako i to mi je bio signal da sam zaljubljena. Kad smo pričali o svadbi ništa mi tu nije bilo čudno ili "vau" jer je nekako to između nas bilo normalno, sve je išlo prirodno i svojim tokom - govorila je Tijana za full screen medija i otkrila zašto partnera krije od očiju javnosti:

"Suprug je mlađi od mene"

- Moj suprug je mlađi od mene, ne krijem ga jer nije transparentan, već naprotiv. Jako je lep i jako je uspešan. O sreći mora da se ćuti. Bez obzira što sam javna ličnost neću se pojavljivati sa njim jer su ljudi čudni, zli i sve je čudno u današnjem svetu. Materijalno nije važno, bogatstvo se ne meri finansijama već nečim drugim. On me pazi, štiti, uvek je tu uz mene i to mi je najvažnije. Mi smo jedna porodica, jedna kuća, sve je naše.

"Prethodni parneri su mi budili gnev prema deci"

Tijana je progovorila o želju da postane majka i otkrila da sa partnerom trenutno ne živi u zajednici.

- Neću da pričam o planovima na privatnom polju, ali ću reći samo da bih jako volela da se ostvarim kao majka. Prethodni partneri su budili u meni gnev prema deci, a moj sadašnji muškarac je mene uverio da je najlepše imati porodicu i da je to predivno. Otom potom, polako, imam želju, desiće se jednog dana... Živimo na dve relacije, a ako Bog da uskoro ćemo živeti zajedno. Zbog mog brenda i posla tu sam gde jesam, ali to će se verovatno promeniti u nekom trenutku. Na relaciji sam Beograd - Austrija. Gde piše da moramo da živimo zajedno ako smo u braku? Mi smo stalno na vezi, u komunikaciji smo 24 sata - otkrila je Tijana.