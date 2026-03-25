OGLASIO SE MIROSLAV ILIĆ NAKON ŠTO JE USLIKAN U URGENTNOM CENTRU Otkrivamo zbog čega je bio, evo kako se oseća: Poručite svima...
Poznati pevač narodne muzike Miroslav Ilić danas je viđen ispred Urgentnog centra u Beogradu, a kako saznajemo on nije hospitalizovan, već je bio na redovnoj kontroli.
Miroslav Ilić već neko vreme dolazi na redovne kontrole.
- Nemojte molim vas. Poručite svima da sam ja super. Do sada sam tri puta umro, po vama. Kakav je to način da me zovete za to - rekao je nervozan zbog slika koje su osvanule u pojedinim domaćim medijima.
"Unuci me ohrabruju"
Pevač je nedavno govorio o ljubavi prema unucima.
- Ohrabruju me. Kažu: "Deda, ne daj se!" To su moji heroji. Nije bilo para kojima je mogao neko da me odvoji od kuće za Božić i krsnu slavu. Tada nikad nisam radio, to je rezervisano za kuću. Supruga je, inače, svešteničko dete i kod nas je to tradicija. Deda joj je bio sveštenik i pokojni brat je bio sveštenik. Ona je zadužena za sve - zaključio je pevač za domaće medije.
