Slušaj vest

Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, jednom prilikom ispričala je bez dlake na jeziku u kakvom je odnosu bila sa ocem, te je objasnila da se nisu baš najbolje slagali.

"Ne sviđa mu se moj stil života"

Naime, Tijana tvrdi da je to bilo zbog toga što je on nije podržavao u većini životnih odluka, te je sve među njima zahlanelo.

- Moji porodica je znala za sve moje postupke jer se nikada nisam folirala. Otac i ja smo na ćao, ćao, super smo kad se vidimo, ali ako je neko mene omalovažavao i nije verovao u mene, nemam tu šta da tražim.

Foto: Kurir

- Čoveku se samo ne sviđa moj stil života. Rekla sam da ću za svoje greške da plaćam sama i tako je uvek bilo. Najviše sam plaćala za tuđe greške, zato što sam svima verovala. Za sve što sam ikada radila imala sam podršku majke i brata i to mi je sasvim u redu.

Udala se u strogoj tajnosti

Poznata starleta nedavno je izgovorila sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru.

Ovim je njihova višegodišnja ljubavna priča dobila i zvaničan epilog. Ona je odlučila je da svoju vezu kruniše brakom na intimnoj ceremoniji u tajnosti i samo u prisustvu kumova, članova najuže porodice i nekoliko bliskih prijatelja.

1/6 Vidi galeriju Venčanje Tijane Ajfon Foto: Privatna arhiva

Svečano venčanje organizovano je u romantičnoj atmosferi. Mladenci su želeli da ovaj poseban trenutak podele samo s najbližima. Prema rečima izvora bliskih paru, venčanje je bilo ispunjeno smehom, emocijama i ponekom suzom radosnicom.

Mlada je zablistala u elegantnoj haljini, s diskretnom šminkom i pažljivo odabranim detaljima. Izgledala je sofisticirano i srećno dok je izgovarala bračne zavete.

Tijana Ajfon se udala Izvor: Kurir

"Prvi put volim"

Tijana je otkrila koliko je puta bila zaprošena, te je otkrila kako je započela ljubav za ceo život.

- Koliko puta su me pitali, malo sam se udala, kao što bi rekla Nataša Bekvalac. Zvanično sam jednom zaprošena i hvala Bogu što se nisam udala. Mom mužu smeta da pričam o prošlosti i ja ću to ispoštovati. Kada se vratim unazad shvatam da ja zapravo nikada nikog nisam ni volela. Tek sad volim prvi put moju najmiliju osobu na svetu. Zajedno smo skoro 2 godine, u julu će tačno biti dve. Počeli smo da se dopisujemo i posle 4 dana je prestao je da se javlja i ja sam počela da plačem. Kad god se posvađamo nešto falio mi je jako i to mi je bio signal da sam zaljubljena. Kad smo pričali o svadbi ništa mi tu nije bilo čudno ili "vau" jer je nekako to između nas bilo normalno, sve je išlo prirodno i svojim tokom - govorila je Tijana za full screen medija i otkrila zašto partnera krije od očiju javnosti:

1/9 Vidi galeriju Tijana Ajfon Foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Kurir Televizija

"Suprug je mlađi od mene"

- Moj suprug je mlađi od mene, ne krijem ga jer nije transparentan, već naprotiv. Jako je lep i jako je uspešan. O sreći mora da se ćuti. Bez obzira što sam javna ličnost neću se pojavljivati sa njim jer su ljudi čudni, zli i sve je čudno u današnjem svetu. Materijalno nije važno, bogatstvo se ne meri finansijama već nečim drugim. On me pazi, štiti, uvek je tu uz mene i to mi je najvažnije. Mi smo jedna porodica, jedna kuća, sve je naše.

kurir/republika