Ana Nikolić jedna je od najnapornijih domaćih javnih ličnosti za saradnju, barem kako tvrdi Boris Kargotić, modni dizajner, koji često radi sa njom. Kako navodi, on je često stavi na "blok" u toku saradnje.

- Ona je baš naporna. Ona je vesela žena, draga. Nije to ta vrsta napornosti, ali ne možeš. Pred snimanje počne "ne sviđa mi se", "ne valja mi ovo, šta si mi napravio". I onda ja kažem: "Meni treba koncentracija, imam samo još večeras da ti završim kostime, da kompletiram, da vidim. Blokiraću te na svim mrežama, samo da znaš. A sutra ću te odblokirati pred snimanje. Tako da se ne brini, ali na bloku si" - ispričao je Kargotić i dodao da ga je sutradan odblokira.

Brena najbolja za saradnju

Dizajner je otkrio da sa Lepom Brenom ima najbolju saradnju, jer je veoma profesionalna, te da se trudi da i sam bude takav.

- Samo da me nadživi, pa nek mi peva na sahrani - našalio se on.

Na pitanje voditelja da li je na početku karijere kontaktirao poznate ličnosti, Kargotić je iskreno odgovorio.

- Jesam, slao sam poruke svima pevačima, pevačicama, selebritijima. Od svih mi je Jelena Karleuša jedina odgovorila. Kasnije sam sa svima radio, tada besplatno, a posle su dolazili i plaćali. E sad kako se okreće kolo sreće, sad si ti njima potreban, a nekad su oni bili tebi – rekao je Boris za Hype.

Komšije očajne

Pevačica Ana Nikolić neko vreme je živela u jednom prestoničkom hotelu zbog renoviranja stana na Voždovcu. Ona se vratila u svoj stan, a komšije su očajne.

- Tu je Ana, nažalost, vratila se pre nekoliko dana. Verujte, svi smo mirno spavali dok je bila u hotelu. Nisu nam smetali ni radnici ni buka, samo dok ona nije tu. Kako se vratila, već je nastao haos. Parkira gde ne sme, pa se svi žale i zvone joj na vrata da se preparkira, a ona se ne javlja na interfon.

Ana Nikolić živela u hotelu