Dvadesetogodišnji pevač iz Hrvatske Jakov Jozinović našao se na meti užasnih komentara dela javnosti u njegovoj zemlji zbog ogromnog uspeha koji je postigao u Srbiji.

Naime, kao što smo pisali njima smeta to što je Jakov zakazao i sedmi koncert u beogradskom Sava centru, koji je već skoro pa rasprodat.

Krstari Beogradom

I dok se ispod jednog zagrebačkog portala koji je objavio vest o ovom uspehu regionalne zvezde nižu jezivi komentari, Jakov ne dozvoljava da to utiče na njega i remeti njegov mir koji mu je preko potreban pred seriju koncerata koje će održati u Beogradu.

On se već nalazi u srpskoj prestonici odakle se i oglasio. Jakov je objavio na svom Instagram storiju večernji snimak na kojem se vidi Beograd na vodi. On ga je snimio sa reke te je jasno da je bio na krstarenju Savom. Snimak prati pesma "Zlatni dan" Bisere Velentanlić.

Sramno

Jakov je ovim pokazao da su koncerti njegov fokus i da ga ništa van toga trenutno ne zanima, pa se povodom monstruoznih komentara nije oglasio.

- Pošto mu je tamo lepo i dobro se oseća, bilo bi šteta kvariti mu doživljaj; Ljudi ga tamo vole, pa nek tako i ostane; Ništa mu neće faliti, a ni Hrvatskoj, bez beskrupoloznih balavaca!; Ne mora se ni vratiti iz Smrdije. Neka se oženi nekom četnikušom!; Ljigav do bola!; Ljigavac!; Đubre, pljuc!; Malo smrdljivo g*****e!; Ostani tamo!; Mrš, smeće smrdljivo!; Ovaj je lud, ovo je već provokacija. No, ništa čudno, ko stoji iza njega, tandem Brena - Prijović!; G***o! Smeće nevaspitano! Fukara bez porodičnog vaspitanja, opšte kulture i empatije! IQ u korelaciji s brojem opanaka. Radujem se danu kada će ga karma posetiti!; Nije on Hrvat, nego Jugić!; Pokrstio se dečko. Voli tri prsta!; Izdajica hrvatskog roda!; Ostani tamo, Hrvatska je predobra zemlja za tebe, smradu jedan!; "Ništarija! - samo su neki od hiljada pogrdnih komentara na račun uspeha Jakova Jozinovića.

Odbrana

Među njima može se pročitati i neki pozitivan, kako od Hrvata, tako i od Srba, u kojima mu čestitaju na uspehu i žele sreću u daljem radu.

Posebno je zanimljiv i komentar na Iksu izvesnog profesora istorije Tomislava H., koji je stao u odbranu mlade zvezde, zbog čega se i on našao na udaru ostrašćenih Hrvata.

- Jakov Jozinović gazi dalje uprkos degutantnim napadima i blaćenju hrvatskih desničara! Mladi Vinkovčanin u ovim čudnim vremenima prkosi nacionalistima i šovinistima. On će održati sedam koncerata u Beogradu, u kultnoj beogradskoj koncertnoj dvorani Sava centar. To je oko 30.000 ljudi koji su kupili ulaznicu!

U Zagrebu je već rasprodao prvu Arenu, a uskoro će i drugu. To je oko 44.000 ljudi. Neverovatne brojke za pevača koji širi ljubav i pozitivu u ovom nakaradnom i bolesnom vremenu u kom živimo! Rasprodati su mu koncerti širom Hrvatske i Srbije. Jakova, uprkos degutantnom blaćenju hrvatskih desničara po društvenim mrežama, ljudi vole i slušaju podjednako u Srbiji i Hrvatskoj - napisao je ovaj korisnik na bivšem Tviteru.

Inače, nekima u Hrvatskoj je zasmetalo i to što Jakov nije postupio kao njegov kolega Toni Cetinski, koji je otkazao koncert u Novom Sadu, na zahtev branitelja pod lažnim izgovorom da je u hali Spens ratnih devedesetih bio logor. Podsetimo, Jozinović je održao koncert u punoj dvorani i o tom nastupu se i dalje priča.