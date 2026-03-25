Slušaj vest

Pevačica Marijana Katić, koju je publika upoznala kroz muzičko takmičenje "Zvezde Granda", ponovo je u centru pažnje javnosti nakon duže pauze.

Njen povratak na scenu odvija se u znaku velikih planova, novih projekata i boravka u Parizu, gde trenutno snima i priprema materijal koji bi mogao da obeleži novu fazu njene karijere.

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste mesto gde je odsedala, a koje ima izuzetnu istorijsku i kulturnu vrednost.

Reč je o čuvenom Francis apartmanu, nazvanom po američkom piscu Frensisu Skotu Ficdžeraldu, koji je u ovom prostoru živeo od 1922. do 1925. godine zajedno sa suprugom Zeldom Ficdžerald i njihovom ćerkom. Upravo Frensis Skot Ficdžerald je u tom periodu stvarao atmosferu koja je kasnije inspirisala njegov najpoznatiji roman "Veliki Getsbi", delo koje je obeležilo svetsku književnost.

1/5 Vidi galeriju Marijana Katić Foto: Privatna arhiva

Zanimljivo je da se apartman nalazi u zgradi koja je zaštićeni istorijski spomenik Pariza. Projekat je radio arhitekta Jacques Ignace Hittorff, poznat po velikim urbanističkim poduhvatima, u saradnji sa Baronom Haussmannom, po nalogu Napoleona Trećeg, koji je oblikovao moderan izgled Pariza.

Upravo taj spoj istorije, umetnosti i luksuza ostavio je snažan utisak na Marijanu Katić. Kako se saznaje, boravak u prostoru u kom je živeo Frensis Skot Ficdžerald i u kom je nastajala inspiracija za "Veliki Getsbi" dodatno joj je dao vetar u leđa u trenutku kada započinje novu, ozbiljniju fazu svoje karijere.

Iako detalji njenog novog projekta još uvek nisu poznati, jasno je da pevačica ulazi u ambiciozan period rada, a Pariz i apartman Frensisa Skota Ficdžeralda ostavili su snažan pečat na njen povratak na scenu.