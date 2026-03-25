Zdravko Čolić nedavno je saslušan u tužilaštvu o bombaškom napadu na njegovu kuću 3. februara.

Poznati pevač se nije pridružio krivičnom gonjenju osumnjičenih i poručio je da nema neprijatelje.

Najlepše obaveze

Nakon saslušanja i obaveza oko nemilog događaja, pevač najviše provodi vremena na probama.

S obzirom na turneju i nove koncerte koje sprema za publiku, Čolić vredno vežba sa svojim orkestrom, a probe mogu trajati i po nekoliko sati.

Pevač je na Instagramu objavio video snimak sa probe, a orkestar je svirao pesmu "Glavo luda". Dok su muziari svirali, Zdravko je pažljivo slušao svaki ton i uživao u interpretaciji.

"Čolić možda zna ko stoji iza svega"

Božidar Spasić, bivši pripadnik službe državne bezbednosti govorio je u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji o Čolićevoj izjavi u tužilaštvu. On tvrdi da se radi o delu koje se goni protiv službene dužnosti, s obzirom na činjenicu da je upotrebljeno oružje:

- Država će svakako goniti, tužilac ima pravo da goni, ali on poziva oštećene da se pridruže u tom krivičnom postupku iz razloga što računa da kroz taj postupak oni mogu ostvariti i nadoknadu štete koja im je naneta. Naša policija efikasno goni i hapsi te takozvane bombaše koji su se pojavili po Beogradu - kaže Spasić objašnjavajući:

- Čolić je govorio da on neće da ih goni, zato što oni su izvršioci. Jesu oni izvršioci, verovatno stoji neko iza njih, a Čolić možda zna ko stoji, pa iz tih razloga kaže "e sada idite dalje, tragajte za njim", ili jednostavno on prepušta to državi da sama otkrije.

Spasić tvrdi da se kod ovakvih situacija, stranke upućuju da u građanskim parnicama rešavaju svoje probleme i nanete štete, što bi mogao biti slučaj i sa Čolićem.

- Čolić i njegov kum kome je oštećen automobil su izjavili da izvršioce neće goniti, što ukazuje na činjenicu da nešto postoji. U nekoj dubini oni verovatno sumnjaju ko bi mogao stajati iza ovoga. Ovo su obični kriminalci, dakle ljudi koje na ulici ili u nekom kafiću možete angažovati da idu da vam razbiju kola, da bace bombu i tako dalje - kaže Spasić

Uhapšeni izvršioci bombaškog napada

Podsetimo, za bombaški napad na Čolićevu kuću uhapšeni su M. A., S. M. i P. S., a njima je određen pritvor u trajanju od najduže 30 dana. Kako se sumnja, S. M. i P. S. bili su direktni izvršioci, dok im je M. A. nabavljao eksplozivne naprave, ne samo za napad na kuću Zdravka Čolića već i za napad 20. novembra 2025. godine na Paliluli.