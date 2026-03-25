OTKRIVENO OD ČEGA ČOLIN ZET ZARAĐUJE OGROMAN NOVAC: Unin 10 godina stariji dečko bavi se unosnim biznisom, isplivali svi detalji
Starija ćerka Zdravka Čolića, Una Čolić, često privlači pažnju javnosti kako zbog svojih objava na društvenim mrežama, tako i zbog veze sa 10 godina starijim dečkom.
Nakon što su komšije njenog dečka otkrile kako se par ponaša, sada je otkriveno čime se njen partner bavi.
Uspešan biznismen
- Unin dečko bavi se preprodajom automobila i auto delova i u tome je veoma uspešan. On takođe poseduje lokale u Beogradu koje izdaje i od toga uzima veliki novac - rekao je dobro obavešten izvor.
Inače, Una je svog dečka odavno uvela u porodicu, pa često zajedno sa Zdravkom putuju na turneje i odlaze na zajednički odmor.
Kako su pisali mediji ranije, ona je spremna da se uda za 10 godina starijeg dečka koji je veoma pažljiv prema njom, a kojeg i obožava njen otac Zdravko Čolić.
Čola je inače prošlog leta celu porodicu poveo na letovanje u Hrvatskoj, a sa njima je bio i Unin dečko. Želeo je da im obezbedi potpuni ugođaj, pa je odabrao hotel sa pet zvezdica u kom je noć skoro 400 evra.
Čola dao blagoslov
- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - pričao je izvor za domaće medije.
Una, njen momak i pevačeva mlađa ćerka Lara putovali su zajedno i na koncert Zdravka Čolića koji je imao u Austriji.
Čola podržava ćerkin izbor, a nedavno je otkrio da li bi voleo da postane deda.
- Pa ja bih to, koliko god mogu, odložio bez obzira na godine. Starija ćerka je već stabilna, a mlađa je još mlada. Sve je to u Božjim rukama. Uvek kažem - lepo je da deca malo prođu svet, rade na sebi, ali sudbina je sudbina, ona te uvek sačeka - naveo je Zdravko Čolić.
Kurir/Informer