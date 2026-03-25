Na konferenciji za medije održanoj u Sava Centru, pevačica Ilda Šaulić najavila je svoj prvi solistički veliki koncert, ističući da je reč o jednom od najvažnijih trenutaka u njenoj karijeri.

Elegantan stajling

Pred brojnim predstavnicima medija pojavila se u elegantnom izdanju, ostavljajući snažan utisak svojom pojavom i smirenošću.
Podršku su joj pružili najbliži članovi porodice majka Gordana Šaulić, suprug Bojan, ćerka i sestra Sanela, koji nisu krili ponos zbog njenog velikog profesionalnog iskoraka.

Ilda Šaulić Foto: A.Milinković

Emotivna dimenzija

Program je vodio Goran Jovanović, koji je u razgovoru sa pevačicom otvorio temu izbora datuma koncerta.

Ilda Šaulić je tom prilikom objasnila da odluka ima i emotivnu dimenziju, budući da je njen otac, legendarni Šaban Šaulić, nekada održao koncert u istom terminu, što je za nju imalo poseban simbolički značaj.

 - Hvala svima koji ste danas ovde. Posle koncerta u Topčidercu i u MTS dvorani došlo je vreme za Plavu dvoranu. Preponosna sam na svoje odluke. Do koncerta ima dosta vremena, Biće do koncerta novih pesama. Tokom leta nekoliko i u septembru takođe - rekla je Ilda kojoj je porodica bila podška i na konferenciji za medije. 

Dok je o tome pevačica pricala, njena sestra je brisala suze sa lica. Emocija pomešane sa ponosom su bile jače.
Kako je istakla, predstojeći koncert biće omaž njenoj dosadašnjoj karijeri, ali i prilika da publici priredi veče za pamćenje.

Interesovanje za koncert već sada je veliko, a nema sumnje da će 26. novembar biti još jedan datum za pamćenje u njenoj karijeri.

Ilda Šaulić otvorila dušu
Aleksandra Prijavic (2).jpeg
Ilda Šaulic (2).jpeg

"Ne placi dušo ja cu ti doci": Ildi Šaulić pune oči suza dok peva Šabanovu pesmu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević