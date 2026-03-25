Naš Kurir paparaco danas je uhvatio popularnu pevačicu Teu Tairović u opuštenoj šetnji gradom i to u društvu supruga Ivana Vardaja! Par je delovao skladno i raspoloženo, supružnici nisu obraćali previše pažnje na prolaznike, već su uživali u zajedničkim trenucima.

Foto: Privatna arhiva

Tea je bila u ležernom, ali upečatljivom izdanju, dok je njen suprug pratio korak tik uz nju. Nije bilo javnih izliva nežnosti, ali njihova bliskost nije mogla da promakne oku posmatrača.

Ovaj par zna kako da neguje svoju privatnost, ali ponekad, paparaco je brz, pa ih uhvati kad se najmanje nadaju.

Tea Tairović u popodnevnoj šetnji sa suprugom Izvor: Kurir

Uživa u ljubavi

Podsetimo,u aprilu se navršava godinu dana kako je Tea u braku sa Ivanom. Intimno slavlje, skriveno od javnosti i potpisan papir nisu promenili ništa u njihovim životima.

- Osim što je za Ivana i mene to bio jedan od najlepših dana u našem životu koji smo slavili sa najbližim prijateljima i porodicom, moram da kažem da se ništa previše nije promenilo u našem odnosu. Mi smo i pre braka živeli zajedno i naš zajednički život je uveliko funkcionisao sjajno. Samo neka se tako nastavi i ja ću biti prezadovoljna, kaže kroz osmeh Tea.

Otkrila kako se provela na svadbi

Naime, Tea Tairović gostovala je u emisiji "Premijera vikend specijal" gde je govorila o prethodnoj godini u kojoj se desila i njena udaja za partnera Ivana Vardaja. Pevačica je potom govorila i kako je izgledao njihov početak veze.

- Idem za par dana na medeni mesec, na Maldive, i to mi je prelepo jer idem na pravi odmor, tamo je samo more i uživanje - rekla je Tea pa je otkrila kako se provela na svojoj svadbi:

- Bilo mi je prelepo, uživala sam, ali se pola stvari ne sećam, torte, iskreno bio je pravi provod, lepo veselje i sjajna muzika, mladoženja se proveo bolje nego ja, a on čak i retko pije jer on uvek vozi, a kada ode u provod on uživa. - rekla je Tea.

- Koji izlazak, može do prodavnice i to je to. Moram da kažem da mi kada smo počeli da se zabavljamo, mi smo govorili da nismo ljubomorni, a jesmo. Mi smo gledali jedno drugom u telefone dok smo spavali, on mene, ja njemu, i jednom smo se izlanuli, bilo je ono kako si mogao, nisi mi poštovao privatnost, a ja njemu prekopala sve od rođenja - rekla je Tea u emisiji "Premijera vikend specijal"