Hanka Paldum već decenijama važi za kraljicu sevdaha, a u karijeri je snimila veliki broj hitova, kao što su "Crne kose", "Volela sam, volela", "Tražio si sve"...

Naša ekipa koja je nedavno boravila u Sarajevu posetila je ulicu u kojoj ona dugo živi. Hteli smo da na licu mesta saznamo i vidimo kako danas izgleda njena porodična kuća, ali i šta njene komšije kažu o njoj i njenoj porodici.

Hanka se skućila u centru grada, u naselju Bistrik. Odmah po dolasku uočili smo njenu kuću, koja je prilično oronula, makar što se fasade tiče. Kako se može videti na fotografijama, nedavno je zamenjena stolarija, pa novi prozori odudaraju od ostatka spoljašnjosti.

Oduvek problematičan

Tamo smo zatekli komšiju iz njene ulice, koji je imao svašta da nam kaže o Hanki i njenom životu van kamera.

- Hanka više ne izlazi među raju kao što je to nekad činila. Deluje nam kao da izbegava ljude, a za to je najviše kriv njen sin Mirzad, koji je još na izdržavanju zatvorske kazne. Njoj sva ta bruka oko sina mnogo teško pada, pa iako deluje da je jaka jer u javnosti ne skida osmeh s lica, privatno je potpuno drugačija. Retko se može videti u gradu u poslednje vreme, osim kad ode do džamije ili ako ima neki nastup. Znam da redovno odlazi sinu u posetu u KPZ Zenica. Nosi mu pakete s hranom i garderobom. Šta će žena, nije joj lako. On je oduvek bio problematičan. Kad je prošle godine Mirzad pretukao drugog zatvorenika i policajca, to je Hanku načisto dotuklo. Plakala je danima kad su joj javili da je završio u samici. Ja se plašim da se on, i kada izađe na slobodu, neće na njoj dugo zadržati. Takav je tip, druži se sa sumnjivim tipovima, i eto. Baš se napatila u životu s njim - priča nam komšija, otkrivajući nam kakva je pevačicina ćerka Minela:

- Minela je potpuno druga priča u odnosu na sina. Ona je uvek uz majku, mnogo joj pomaže i u karijeri i životu. Nikad nije volela da se pojavljuje u javnosti i Hanka je to poštovala. Liči dosta na nju, mislim da se jednom pojavila i u nekom njenom spotu. Minela se dva puta udavala, a majka joj je za venčanje kupila stan. I njoj vrlo teško pada ta priča s bratom, ali to je život. Čekaju da izađe iz zatvora, pa će videti dalje šta će s njim - zaključuje naš sagovornik.

Hanka nam se nije javljala na pozive za komentar.

Podsetimo, iako je uspela da izgradi zavidnu karijeru i na poslovnom planu su joj cvetale ruže, privatni život joj nije uvek bio lak. Sina Mirzada i ćerku Minelu dobila je u braku s Muradifom Brkićem.

Mirzad je dosad više puta bio pominjan na stranicama crne hronike.

Tako je u septembru 2021. godine bio uhapšen po prijavi da je psihički i fizički maltretirao i protiv njene volje prisiljavao na intimni odnos A. P. iz Sarajeva, koja je tada imala 26 godina.

Pet godina ranije, 2016, Brkić je osuđen na kaznu zatvora zbog saobraćajne nesreće koja se desila 2014. godine, u kojoj je udario tri žene, od kojih je dve teško povredio. On je tada upravljao neregistrovanim automobilom brzinom od 70 km/h iako je ograničenje u naseljenom mestu 50 km/h. Tada je bio i pod uticajem narkotika.

Granična policija BiH ga je uhapsila 2015. zbog teškog krivičnog dela protiv sigurnosti javnog saobraćaja.

Poslednji put je u medijima spominjan prošle godine, kad je pretukao zatvorenika i policajca čuvara u KPZ Zenica. Kako su mediji preneli, zatvorenik i policajac su zadobili teške telesne povrede. Policajac je zadobio prelom šake, pa mu je ruka završila u gipsu, dok je zatvoreniku slomljena arkada i napukla kost na glavi. Povređeni zatvorenik se spremao za odlazak iz KPZ Zenica. Zbog ovog incidenta Brkić je završio i u samici.

Majka brani sina

Hanka je jednom prilikom za bosanske medije istakla da je Mirzad kriv samo zato što je sin poznate ličnosti.

- Teško mi je kao što bi bilo svakoj majci, ali tu emociju držim za sebe. Moj sin je dobro u jednu ruku, iako ne može biti dobro zato što je u zatvoru. Osuđen je na dve godine zatvora zbog saobraćajne nesreće koju je počinio. Služi svoju kaznu i, na sreću, nije bio teško povređen. Svi su napravili da je on jedan zločest momak, a osuđen je na tako veliku kaznu samo zato što je sin Hanke Paldum. Mnogi su mi rekli da za to što je počinio nije trebalo ni godinu dana da dobije. Svakom detetu je teret kad mu je roditelj poznat i popularan jer tada presuđuju drugi aršini - ispričala je tada pevačica.

Hanka Paldum o Halidu Bešliću: