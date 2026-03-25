Vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, otkrio je da se rijaliti zvezda Stanija Dobrojević u ponedeljak, 31. marta, useljava u „Elitu 9“.

Željko Mitrović Foto: Promo

Iako je dugo oklevala i razmišljala o povratku u rijaliti, čini se da je Željko Mitrović uspeo da pronađe pravi način da je ubedi da se ponovo pojavi pred kamerama.

- Do poslednjeg momenta sam bila za to da ne uđem, ali evo, potpisala sam. Imam dobru životnu priču, ulazim kao specijalna gošća, ali ništa nećemo otkrivati - izjavila je Stanija Dobrojević nakon potpisivanja ugovora, dok je Željko kroz osmeh objasnio kako je došlo do dogovora:

Stanija Dobrojević stigla u Beograd Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Dao sam joj ponudu koju nije mogla da odbije"

- Stanija nije mogla da ne potpiše taj ugovor, dao sam joj ponudu koju nije mogla da odbije.

Ovaj potez produkcije obećava pravi televizijski haos, posebno imajući u vidu da se u "Eliti 9" već nalaze Aneli, Maja, kao i Stanijin bivši Asmin Durdžić.

- Tamo nikome sada nije dobro. Koliko razumem, svi su uznemireni. Želim ti da prođeš dobro, da budeš to što jesi i da zaseniš svojom lepotom i seksepilom - poručio je Mitrović starleti koja se užurbano priprema za ovaj spektakl.

Da je interesovanje za Staniju i te kako ogromno, svedoči i činjenica da se čelniku Pinka usijao telefon otkako se saznalo za njen ulazak.

- Zvalo me je jedno 50 prijatelja da ih upoznam, da im dam telefon i kontakt. Međutim, Stanija nema slobodnog vremena za večere - priznao je Željko Mitrović.

"Sa ulaskom Stanije u Elitu, ništa više neće biti isto!"

Koliko će njen ulazak promeniti tok rijalitija, najbolje govori i Mitrovićeva poruka na društvenoj mreži Instagram, kojom je najavio "najluđih 5 meseci ikada".

- Sa ulaskom Stanije u Elitu, ništa više neće biti isto! Verujem da ni Toša, a ni Veliki Šef, ne mogu više predvideti komplikacije i maksimalne polarizacije u svim mogućim odnosima između učesnika! Stanija ulazi u ponedeljak i neka nam je Bog u pomoći - napisao je on.

O ulasku u Elitu 9

Podsetimo, Stanija je nedavno govorila o ulasku u rijaliti.

- Mi smo u pregovorima, ako se lepo dogovorimo biće interesantno. To traje duže, u septembru sam rekla ne. Sad sam rekla da. Ovu priču sam napravila ja, vreme je da stavim tačku na to. Definitivno novac nije cilj mog ulaska, to nikada. Nikad u rijaliti nisam ulazila zbog toga. Ovo sada imam svoj motiv, novac dolazi. Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko. Nikoga ja tamo neću rušiti, to će ko zna koliko još da traje.