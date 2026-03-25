Soraja Vučelić neko vreme je živela u Zagrebu. Ona je u glavnom gradu Hrvatske najčešće boravila i tokom trudnoće.

Jednom prilikom na Instagramu je pokazala unutrašnjost stana u kom živi sa svojim misterioznim partnerom i ocem svog deteta, a na fotografijama su se videli brojne umetničke slike i luksuzni nameštaj, ali nije poznato u kom delu Zagreba se ta nekretnina nalazila.

U Hrvatskoj smo jednom prilikom uspeli da saznamo Sorajinu adresu. U pitanju je staklena zgrada, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u strogom centru Zagreba - Cvjetnom trgu, koja se nalazi odmah prekoputa pravoslavne Saborne crkve Preobraženja Gospodnjeg.

Staklena zgrada

Osim po svojoj spoljašnosti, ova staklena zgrada specifična je po mnogo čemu. Kad se gleda spolja s trga, ona ima izgled šoping mola, što jednim delom zaista i jeste, ali je u isto vreme luksuzni stambeni kompleks s privatnim parkom koji se ne može videti ni sa jedne strane, osim iz vazduha, te je stanarima obezbeđena maksimalna privatnost.

Kako saznajemo, do dela gde su stanovi dolazi se direktno liftom iz garaže i tom delu kompleksa nema pristup niko osim stanara i njihovih gostiju. Sve je pod obezbeđenjem 24 sata. Na ulazu se nalazi i recepcija. Pored Soraje, na ovoj adresi živi i nekoliko hrvatskih fudbalera, a jedno vreme je tu boravila i pevačica Vlatka Pokos.

Najskuplji stanovi

Inače, stanovi u ovoj pametnoj zgradi su ubedljivo najskuplji u celoj Hrvatskoj. Kao što se može videti na jednom hrvatskom sajtu za nekretnine, stan u ovoj zgradi gotovo identičan onome u kom živi Vučelićeva trenutno se prodaje za neverovatnih 8.000.000 evra, to jest 18.000 evra po kvadratu. U pitanju je četvorosobni stan na dva sprata izgrađen 2012. godine, od 320 kvadrata, sa tri spavaće sobe i kupatila, kao i terasom od 160 kvadrata s fantastičnim pogledom na grad i svim pogodnostima koje se trenutno mogu naći na tržištu nekretnina, poput velnes soba, sauna, fitnes sobe, ogromnog garderobera, zimskog vrta, garaže sa tri parking mesta i dr. Sorajin stan ima 440 kvadrata.

Jedna od Sorajinih dobrostojećih komšinica koja je bila raspoložena za razgovor s nama potvrdila nam je da Soraja zaista živi u ovom kompleksu s partnerom i sinom, ali da je često na putu, te da joj ovo verovatno nije jedina adresa stanovanja.

- Soraja je požrtvovana majka, ali baš se trudi da maksimalno sačuva svoju privatnost i privatnost svoje porodice. Svima je to ovde u zgradi na prvom mestu, pa i njoj. Koliko sam videla, često joj u posetu navraća jedna drugarica. Tokom trudnoće je baš retko izlazila iz stana, videla sam je jednom ili dvaput, i to kad je već imala stomak do zuba. Baš je to sve dobro sačuvala od svih. Ne izlazi ona ni sad previše. Direktno iz stana silazi u garažu, završi sve što ima, pa se opet vraća u stan.Pre neki dan je baš bila s bebom u parkiću, tu u okviru našeg kompleksa. Imala je divna "dior" kolica za bebu, koja i ja tražim mesecima, ali su svuda rasprodata. Muke naše (smeh). Zna da tu može da se opusti i da šeta u miru. Ako smo negde bezbedni, tu smo - završava ova ljubazna komšinica.