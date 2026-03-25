EVO ŠTA JE PO OBRAZOVANJU VODITELJ DNEVNIKA KOJI SE VRAĆA NA RTS Završio jedan od najtežih fakulteta, nema veze sa novinarstvom
Poznati TV voditelj Vladimir Jelić, nakon šestogodišnjeg angažmana na Prvoj televiziji, ponovo će raditi na Radio-televiziji Srbije, gde će preuzeti vođenje „Dnevnika“.
Iako ga publika već dugi niz godina prepoznaje kao jedno od zaštitnih lica informativnog programa, zanimljivo je da njegovo formalno obrazovanje i osnovno zanimanje nisu povezani sa novinarstvom.
"Vraćam se"
Jedan od najistaknutijih voditelja informativnog programa potvrdio je u izjavi za „Blic“ da se vraća na Javni servis, naglašavajući da mu taj angažman pričinjava posebno zadovoljstvo.
– Istina je da se ponovo vraćam tamo gde sam već radio. Veoma se radujem toj promeni i trenutno privodim kraju svu potrebnu administraciju. Za sada ne bih iznosio više detalja, biće prilike da o svemu govorim kasnije. Nastaviću da radim ono u čemu imam najviše iskustva, a to je vođenje Dnevnika – rekao je Jelić.
Karijeru dugu više od 25 godina započeo je na Radio Voždovcu, nakon čega je profesionalni put nastavio na Art TV, TV Info, Radio-televiziji Srbije i Prvoj televiziji. Tokom tog perioda bio je domaćin brojnih prepoznatljivih emisija, a danas kao jedan od ključnih profesionalnih izazova vidi razvoj novog modela informativnog programa koji bi istovremeno bio komercijalno održiv, prilagođen savremenim trendovima i zasnovan na tradicionalnim vrednostima.
Profesija
Na pitanje šta smatra da najviše nedostaje domaćoj medijskoj sceni, daje sažet odgovor: ističe da je u pitanju nedostatak kulture – kako u samom sadržaju, tako i u načinu komunikacije, obimu produkcije i međuljudskim, odnosno poslovnim odnosima.
Iako često ističe da vrhunac novinarskog posla vidi u pažnji koju voditelj može da zadrži načinom izražavanja, Jelićevo formalno obrazovanje nije vezano za ovu profesiju.
Tokom gostovanja 2024. godine u humanitarnom prazničnom izdanju kviza „Najslabija karika“, prvi put je široj javnosti otkrio čime se zapravo bavi po struci. Tada se predstavio kao diplomirani pejzažni arhitekta, naglasivši i svoju porodičnu ulogu, kao i dugogodišnje iskustvo u televizijskom radu.
Ljubav sa glumicom
Pored bogate profesionalne biografije, Vladimir vodi i ispunjen porodični život u braku sa glumicom Jovanom Jelić, koja je publici poznata po ulogama u serijama „Ubice mog oca“ i „Urgentni centar“.
Njih dvoje su se upoznali tokom rada na zajedničkom projektu, u kojem ih je spojio isti reditelj. Simpatije su se javile vrlo brzo, ali se njihov odnos razvijao postepeno i prirodno, bez pritiska. Iako su oboje ostvareni u svojim karijerama, razlika u godinama nikada nije bila prepreka, a kao ključ uspešne veze izdvajaju međusobno razumevanje i podršku.
Iako ističe da mu preterana medijska pažnja nije potrebna i da je ne priželjkuje, Jelić ne krije koliko mu znače supruga i porodica. Njih dvoje se često profesionalno dopunjuju, pa su u više navrata zajedno učestvovali u vođenju različitih televizijskih sadržaja.