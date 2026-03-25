Slušaj vest

Poznati TV voditelj Vladimir Jelić, nakon šestogodišnjeg angažmana na Prvoj televiziji, ponovo će raditi na Radio-televiziji Srbije, gde će preuzeti vođenje „Dnevnika“.

Iako ga publika već dugi niz godina prepoznaje kao jedno od zaštitnih lica informativnog programa, zanimljivo je da njegovo formalno obrazovanje i osnovno zanimanje nisu povezani sa novinarstvom.

"Vraćam se"

Jedan od najistaknutijih voditelja informativnog programa potvrdio je u izjavi za „Blic“ da se vraća na Javni servis, naglašavajući da mu taj angažman pričinjava posebno zadovoljstvo.

– Istina je da se ponovo vraćam tamo gde sam već radio. Veoma se radujem toj promeni i trenutno privodim kraju svu potrebnu administraciju. Za sada ne bih iznosio više detalja, biće prilike da o svemu govorim kasnije. Nastaviću da radim ono u čemu imam najviše iskustva, a to je vođenje Dnevnika – rekao je Jelić.

Foto: Dragana Udovičić

Karijeru dugu više od 25 godina započeo je na Radio Voždovcu, nakon čega je profesionalni put nastavio na Art TV, TV Info, Radio-televiziji Srbije i Prvoj televiziji. Tokom tog perioda bio je domaćin brojnih prepoznatljivih emisija, a danas kao jedan od ključnih profesionalnih izazova vidi razvoj novog modela informativnog programa koji bi istovremeno bio komercijalno održiv, prilagođen savremenim trendovima i zasnovan na tradicionalnim vrednostima.

Profesija

Na pitanje šta smatra da najviše nedostaje domaćoj medijskoj sceni, daje sažet odgovor: ističe da je u pitanju nedostatak kulture – kako u samom sadržaju, tako i u načinu komunikacije, obimu produkcije i međuljudskim, odnosno poslovnim odnosima.

Iako često ističe da vrhunac novinarskog posla vidi u pažnji koju voditelj može da zadrži načinom izražavanja, Jelićevo formalno obrazovanje nije vezano za ovu profesiju.

Tokom gostovanja 2024. godine u humanitarnom prazničnom izdanju kviza „Najslabija karika“, prvi put je široj javnosti otkrio čime se zapravo bavi po struci. Tada se predstavio kao diplomirani pejzažni arhitekta, naglasivši i svoju porodičnu ulogu, kao i dugogodišnje iskustvo u televizijskom radu.

Ljubav sa glumicom

Pored bogate profesionalne biografije, Vladimir vodi i ispunjen porodični život u braku sa glumicom Jovanom Jelić, koja je publici poznata po ulogama u serijama „Ubice mog oca“ i „Urgentni centar“.

Foto: Telekom Srbija

Njih dvoje su se upoznali tokom rada na zajedničkom projektu, u kojem ih je spojio isti reditelj. Simpatije su se javile vrlo brzo, ali se njihov odnos razvijao postepeno i prirodno, bez pritiska. Iako su oboje ostvareni u svojim karijerama, razlika u godinama nikada nije bila prepreka, a kao ključ uspešne veze izdvajaju međusobno razumevanje i podršku.

Iako ističe da mu preterana medijska pažnja nije potrebna i da je ne priželjkuje, Jelić ne krije koliko mu znače supruga i porodica. Njih dvoje se često profesionalno dopunjuju, pa su u više navrata zajedno učestvovali u vođenju različitih televizijskih sadržaja.