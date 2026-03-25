MUZIČARA ZAUSTIVILI NA GRANICI: Pretresali mu lične stvari, pogledajte ekskluzivne kadrove sa lica mesta (FOTO)
Na graničnom prelazu Rača danas se odigrala nesvakidašnja scena kada je pripadnik granične policije zaustavio bivšeg muzičara Amadeus benda Milana Kordulupa i izvršio detaljan pregled njegovog prtljaga.
Kako se vidi na fotografijama , policijski službenik je otvorio kofer sa gitarom i pažljivo pregledao unutrašnjost, dok je muzičar stajao pored vidno zatečen situacijom. Kontrola je, prema svemu sudeći, bila rutinska, ali je privukla pažnju prolaznika zbog nesvakidašnjeg detalja, pretresa muzičkog instrumenta.
Sumnja se da je reč o standardnoj proceduri, s obzirom na pojačane kontrole na granicama, gde se često proverava i sadržaj ličnih stvari, uključujući i opremu poput instrumenata.
Za sada nije poznato da li je tokom pretresa pronađeno nešto sporno, a muzičar je nakon kontrole, prema nezvaničnim informacijama, nastavio put bez daljih zadržavanja.
"Teško nam je bez Tokana"
Podsetimo, bubnjar preminuo od korone Teško nam je bez Tokana, ali moramo dalje
Amadeus bend je pre dve i po godine ostao bez bubnjara Tokana, koji je preminuo od korone. Kako je bilo nastaviti bez njega?
- Teško mi je da pričam o tome. Bili smo drugari 30 godina, svirali smo zajedno 20 godina. Svirali smo zajedno i pre Amadeusa, u Leskovcu. Šta reći o čoveku sa kojim sam proveo više vremena nego sa svojom porodicom. Njegov odlazak je i dalje šok. To je tragedija koja nas je izbacila iz koloseka. Imao je svoje deonice u pesmama, a meni se i dan-danas dešava da, kad krene taj deo, okrenem se prema bubnjaru i pokažem prstom kao na njega, što sam radio dok je bio sa nama. Taj deo je preuzeo naš novi gitarista Stefan, a ja se okrenem prema bubnjaru Igoru i kažem: "Tokan", a njega više nema. Teško je, ali život ide dalje.
4:55 PM (0 minutes ago)