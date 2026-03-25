Slušaj vest

Na graničnom prelazu Rača danas se odigrala nesvakidašnja scena kada je pripadnik granične policije zaustavio bivšeg muzičara Amadeus benda Milana Kordulupa i izvršio detaljan pregled njegovog prtljaga.

screenshot-15.jpg
Foto: Printscreen

Kako se vidi na fotografijama , policijski službenik je otvorio kofer sa gitarom i pažljivo pregledao unutrašnjost, dok je muzičar stajao pored vidno zatečen situacijom. Kontrola je, prema svemu sudeći, bila rutinska, ali je privukla pažnju prolaznika zbog nesvakidašnjeg detalja, pretresa muzičkog instrumenta.

Sumnja se da je reč o standardnoj proceduri, s obzirom na pojačane kontrole na granicama, gde se često proverava i sadržaj ličnih stvari, uključujući i opremu poput instrumenata.

 Za sada nije poznato da li je tokom pretresa pronađeno nešto sporno, a muzičar je nakon kontrole, prema nezvaničnim informacijama, nastavio put bez daljih zadržavanja.

"Teško nam je bez Tokana"

Amadeus bend je pre dve i po godine ostao bez bubnjara Tokana, koji je preminuo od korone.

Amadeus bend je pre dve i po godine ostao bez bubnjara Tokana, koji je preminuo od korone. Kako je bilo nastaviti bez njega?

- Teško mi je da pričam o tome. Bili smo drugari 30 godina, svirali smo zajedno 20 godina. Svirali smo zajedno i pre Amadeusa, u Leskovcu. Šta reći o čoveku sa kojim sam proveo više vremena nego sa svojom porodicom. Njegov odlazak je i dalje šok. To je tragedija koja nas je izbacila iz koloseka. Imao je svoje deonice u pesmama, a meni se i dan-danas dešava da, kad krene taj deo, okrenem se prema bubnjaru i pokažem prstom kao na njega, što sam radio dok je bio sa nama. Taj deo je preuzeo naš novi gitarista Stefan, a ja se okrenem prema bubnjaru Igoru i kažem: "Tokan", a njega više nema. Teško je, ali život ide dalje.

damir-amadeus.jpg
7749.jpg
2392541-dzaja3censored-edit.jpg
2387637-dsds-edit-kadic2354324.jpg
screenshot-34.jpg

Amadeus bend sleteo bez Ace Izvor: Kurir televizija

Nemanja Randjelovicnemanja.randjelovic@kurir.rs

4:55 PM (0 minutes ago)
to me

