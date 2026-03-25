"Teško nam je bez Tokana"

- Teško mi je da pričam o tome. Bili smo drugari 30 godina, svirali smo zajedno 20 godina. Svirali smo zajedno i pre Amadeusa, u Leskovcu. Šta reći o čoveku sa kojim sam proveo više vremena nego sa svojom porodicom. Njegov odlazak je i dalje šok. To je tragedija koja nas je izbacila iz koloseka. Imao je svoje deonice u pesmama, a meni se i dan-danas dešava da, kad krene taj deo, okrenem se prema bubnjaru i pokažem prstom kao na njega, što sam radio dok je bio sa nama. Taj deo je preuzeo naš novi gitarista Stefan, a ja se okrenem prema bubnjaru Igoru i kažem: "Tokan", a njega više nema. Teško je, ali život ide dalje.