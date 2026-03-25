Fudbaler Dušan Vlahović godinama je voleo i ljubio atraktivnu brinetu Vanju Bogdanović, a sada su navodno rešili da stave tačku na svoju romansu.

Vlahović obrisao slike sa Vanjom

Vlahović i Bogdanovićeva više nisu u ljubavi, a ovu informaciju potvrđuje i to što se više ne prate na društvenoj mreži Instagram.

Proslavljeni fudbaler obrisao je uspomene sa Vanjom iz istaknutih objava na Instagramu, dok je njoj zaključan profil pa ne može da se proveri da li je i ona učinila isto.

Inače, kako mediji prenose, Vanja Bogdanović trenutno provodi vreme u Beogradu, razdvojena od Dušana, dok je srpski reprezentativac i napadač Juventusa u Torinu, gde se i dalje oporavlja od povrede.

Poznaju se ceo život

Vanja Bogdanović je rodom iz Beograda, dok se sa Vlahovićem navodno zna ceo život.

Ljubav se rodila nakon dugogodišnjeg prijateljstva, a kako su pisali mediji, čak se i njihovi roditelji druže.

Dušan i Vanja su prvo imali kraću romansu, nakon koje su raskinuli, ali ostali prijatelji.

Poslovne obaveze, pogotovo Vlahovićeve, su ih razdvojile, ali su potom svojoj ljubavi dali drugu šansu.

Ipak, ni to nije bilo dugog veka, pa su ponovo stavili tačku na svoj odnos.