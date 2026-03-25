EVO ZAŠTO SE MINA NE VRAĆA U AMIDŽI! Voditeljka otkrila šta je problem, tiče se Ognjena: "Ne može da se...
Mina Naumović, supruga voditelja Ognjena Amidžića, veoma je aktivna na društvenim mrežama, gde često komunicira sa svojim pratiocima i odgovara na njihova pitanja.
Ovoga puta, pažnju javnosti privukao je njen iskren odgovor na pitanje koje se često postavlja - da li planira povratak u "Amidži šou", u kojem je ranije imala svoj segment u emisiji.
Jedan od pratilaca direktno ju je pitao zbog čega se ne vraća u emisiju svog supruga, a njen odgovor mnoge je iznenadio.
- Zašto se ne vratiš u Amidži šou? - glasilo je pitanje, na šta je Mina odgovorila:
- Zato što sam Ognjenu distrakcija i ne može da se fokusira na posao - napisala je Mina.
Vratila mu veru u ljubav
Mina Naumović i Ognjen Amidžić danas su jedni od omiljenih parova iz javnog sveta.
Ognjen je nakon razvoda od manekenke Danijele Dimitrovske, sa kojom ima sina, uplovio je u vezu sa 17 godina mlađom koleginicom Minom Naumović.
Mina i Ognjen su nekoliko meseci zajedno radili u emisiji Amidži šou, a ljubav je buknula neplanirano. Neko vreme su krili vezu, a onda je voditelj javno priznao da je srećan i ispunjen.
- Da, tačno je. U vezi smo, ali naš dogovor je da našu privatnost sačuvamo za nas i o tome ne pričamo - rekao je tada Ognjen.