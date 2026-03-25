Slušaj vest

Mladi pevač Adi Begić privlači veliku pažnju svojim učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", gde svojim nastupima i napretkom redovno ostavlja članove žirija bez reči.Tokom nedavnog izvođenja numere "Otkači", priređen je pravi šou kada mu se na sceni pridružila njegova mentorka, Svetlana Ceca Ražnatović.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Njih dvoje su izveli strastven ples pevajući lice u lice, a u jednom trenutku Adi je Cecu obgrlio oko struka dok je ona zavodljivo plesala

Mladi takmičar ne krije oduševljenje svojom mentorkom, ističući da je ona izuzetno pozitivna osoba, da voli njene pesme i da mu je velika čast što imaju priliku da sarađuju.

Pored impresivnih vokalnih sposobnosti, publika i žiri primetili su i Adijevu veliku fizičku transformaciju. Pevač je zahvaljujući redovnim treninzima u teretani i dobroj ishrani dobio 20 kilograma lepo definisane mišićne mase u odnosu na prethodnu sezonu

Ceca sa takmičarem u zanosnom izdanju

Progovorila o izdaji prijatelja

Na neobično poređenje novinara i podsećanje da se navršava 490 godina otkako je Ibrahim-paša izdao Sulejmana Veličanstvenog, pevačica je progovorila o tome koliko su njoj prijatelji često zabijali nož u leđa.

- Nisam baš često. Bilo je, to su Saša Vidić i još dvoje ljudi i za 52 godine to je ništa. A svako ko treba da ode, nek ode na vreme, ne samo meni, nego svima. Neka pored vas ostanu samo oni koji vas iskreno vole, iskreno podržavaju, s kojima iskreno razmenjujete emociju, ljubav. Sve u ovom životu trebalo bi da se zasniva na iskrenošću, ne na lažnim obećanjima, osećanjima - iskreno je ispričala Ceca.

Pored svega što je prošla u životu, Ražnatovićeva naglašava da ipak nije izgubila veru u ljude.

- Ja volim ljude. Kakav mi je bio privatan život, kroz kakve osilacije sam prošla, ne bih verovala u prijateljstva, u ljude generalno. Ljudski je praštati. Ne možete kroz jednu osobu gledati celu ljudsku populaciju - zaključila je Ceca Ražnatović.