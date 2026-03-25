Bivša rijaliti učesnica i sportistkinja Ljuba Pantović (47) važi za jednu od najzgodnijih baka na domaćoj javnoj sceni. Njen privatni život bio je prilično buran, a mnogo se govorilo o odnosu sa bivšim suprugom, kao i o sukobu sa ćerkom. Ipak, nesuglasice su ostavile iza sebe, pa je Aleksandra sada podelila majčinu fotografiju koja je izazvala brojne reakcije.

Pukla ogromne pare na grudi

Aleksandra je objavila fotografiju na kojoj Ljuba pozira u jednodelnom kupaćem kostimu sa dubokim izrezom, a njen izgled privukao je veliku pažnju i brojne komentare.

Bivša rijaliti učesnica i sportistkinja Ljuba Pantović (47) često se ističe kao jedna od najzgodnijih baka na domaćoj javnoj sceni.

U prvi plan su došli njeni silikoni koje je operisala čak šest puta.

- Šest puta sam operisala grudi i konačno sam zadovoljna. Koštalo me je 25.000 evra, ali ne žalim. Operacije sam sama finansirala jer ne dozvoljavam da mi iko išta plaća. Ne bih podnela da neko ide okolo i priča da mi je kupio grudi - rekla je Ljuba svojevremeno.

"Majka je htela da prekinem trudnoću, imala sam 16 godina"

Podsetimo, Ljuba se nedavno dotakla smrti oca i istakla koliko joj nedostaje, a onda spomenula i svoju majku sa kojom nije u dobrim odnosima.

- Užasno teško sam podnela očevu smrt i dan danas je podnosim teško... Moja majka je odvratan čovek, užasno loš. Ona mene mrzi. Kada sam bila trudna, ona mi je pet puta zakazivala prekid trudnoće i ja sam bežala svaki put od kuće. Ona me je užasno povredila i to se pogodilo da sam ja procenila da ja mogu sa Karađorđem da pobegnem od svog života, eto to je pravo objašnjenje te priče - priča Ljuba i nastavlja:

SKINULA SE LJUBA PANTOVIĆ U PETOJ DECENIJI! Prekrila telo tankim trakama, grudi samo što ne ispadnu, a tek da vidite dole...

- Ko ima normalnu porodicu, rekao bi mu: "Ljubo, imaš 16 godina, trudna si, treba da ideš u školu...Možda on nije momak za tebe, hajde da sednemo da pričamo..." Milion i jedna varijanta ima. ja sam stvarno bila u teškom psihičkom stanju...

Preživela je pakao

Ljuba je inače, nedavno iznela detalje odnosa sa bivšim suprugom Karađorđem Subotićem sa kojim je dobila ćerku Aleksandru.

Ona je tad ispričala da je on bio nasilan prema njoj, i da ga je nakon toga odmah napustila.

- Napustila Karađorđa kada me je gurnuo niz stepenice sa decom u rukama, da padnem da polomim vrat... Nikad se nisam vratila i nikada više nikakav kompromis nije mogao da postoji. Ti si mene gurnuo sa decom, niz stepenice... - rekla je Ljuba u "Šok toku".