Pevačica Aleksandra Tadić Cipka (33) teško se suočila sa gubitkom supruga Nebojše Jarina Stojićevića, koji je iznenada preminuo od srčanog udara.

Sada je otkrila da joj je na kućnu adresu stiglo posebno iznenađenje, a jedan detalj tom prilikom naročito je privukao pažnju javnosti.

Cipka je dobila buket crvenih ruža, a na fotografiji koju je podelila u pozadini se vidi da joj u dnevnoj sobi i dalje stoji okačena ogromna slika nje i pokojnog supruga, što je sve raznežilo.

Ona je u opisu ostavila srce i emotikon koji jena ivici suza, a od koga je poklon nije otkrila.

O pričama da joj suprug nakon smrti nije ostavio ništa

- Nije istina da je moj suprug pisao testament! On ne postoji, imali smo potpuno drugačije planove. Imali smo ostavinsku raspravu. Odrekla sam se u korist njegove dece - rekla je ona nedavno za Hypetv.rs.

O deci

Podsetimo, Aleksandra je nedavno otkrila da nije mogla da ostane trudna sa svojim suprugom.

"Naravno da smo radili na bebi, ali... To je pitanje s kojim se suočavamo godinama! Kada vidite dvoje ljudi koji su dugo zajedno, a nemaju decu, ne postavljajte ta pitanja - ume da boli. Očigledno je da postoji problem. Ja sam to prihvatila, jer ne mogu da imam decu i svesna sam toga. Ne smatram se manje vrednom zbog toga, imam svoju svrhu u životu, iako nemam decu", rekla je iskreno Cipka.