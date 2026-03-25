Supruga Saše Popovića, Suzana Jovanović je u emotivnom razgovoru za domaće medije otvorila dušu o odlasku partnera sa kojim je provela gotovo tri decenije, govoreći o trenucima kroz koje je prolazila nakon njegove smrti.

Foto: Damir Dervišagić

U život njene porodice nedavno je ušla unuka Marta koja je unela veliku radost.

- Znate i sami, kad se novi život i kad vam u porodicu dolazi potpuno novi član, a pogotovo unuka, to je stvarno predivno. Predivan osećaj i blagodat od Boga - rekla je Suzana sa osmehom na licu, otkrivajući kako se snašla u ulozi bake:

- Nisam još uskočila onako kako treba. Deca su preuzela ulogu roditelja onako u punom smislu reči. Oni se bave sa njom i kažu da im je predivno, da imaju taj zadatak. Sada potpuno jedna novina u njihovom životu, ali su se super snašli.

Kako je Sašina želja bila da Aleksandar dobije dete, Suzana nam je otkrila da li unuki priča o pokojnom dedi.

- Naravno. Ne postoji dan da se ne spomene njegovo ime i nas dve smo sada u kući same i ponekad kad ja nešto kažem, Aleksandra meni kaže: "Jao mama, pa to bi sad tata tako rekao ili tata bi to uradio." Tako isto i ja neke stvari prepoznajem kod nje - neka gestikulacija, mimika neka sve više me podseća na Saleta.

Postala baka

Podsetimo, udovica Saše Popović, Suzana Jovanović, nedavno je postala baka.

Prinovu su joj podarili sin Danijel i njegova supruga, koja je na svet donela zdravu devojčicu.

Nije pokazivao koliko je bolestan

Podsetimo, dokumentarni film „Sale“, koji se emituje na Prvoj televiziji, doneo je u svom drugom izdanju emotivna svedočenja prijatelja, saradnika i članova porodice o životu i delu Saše Popovića.

"Najteži trenutka mi je bio taj kada smo deci trebali da saopštimo da je bolestan", rekla je Suzana, a nadovezao se sin Danijel.

"Bio sam šokiran, iznenađen što se to uopšte dešava, bio je zdrava osoba ne bismo nikada pomislili da može tako nešto da mu se desi", drhvatim glasom je rekao Danijel Jovanović.

"Nismo osetili koliko je to strašno jer on to nije pokazivao, nismo bili svesni koliko je to ozbiljno" pričala je snaha Tijana Jovanović dok je Suzana nastavila da otvara dušu o tome kako je izgledalo kada su informaciju o bolesti morali da saopšte deci.