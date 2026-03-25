U utorak, 24. marta, u mostarskom naselju Zalik dogodio se pokušaj razbojništva u jednoj trgovini, a na licu mesta zatekao se i pevač Anid Ćušić.

Na snimku sa nadzorne kamere vidi se muškarac u crnoj jakni kako ulazi u objekat, nakon čega iz jakne vadi automatsku pušku.

Pljačku je sprečila hrabra radnica, a prema informacijama, došlo je i do pucnjave.

Na snimku se vidi i pevač Anid Ćušić, koji je nakon što je istrčao iz prodavnice i ušao u svoj automobil.

Iz MUP-a HNK su potvrdili da je došlo do pokušaja razbojništva i da su njihovi pripadnici izvršili uviđaj.

Odgovorio na optužbe

Podsetimo, čim je zakoračio na estradnu scenu, Anida Ćusića zadesile su optužbe da je ukrao pesmu kolegi Harisu Berkoviću, koji je, kao i on, bio takmičar "Zvezda Granda". U pitanju je numera "Grešna", koja je skoro objavljena, a mladi pevač demantuje te navode i kaže da su zlonamerni.

- Zaista mi stiže dosta poruka sa istim pitanjem. Moram da se oglasim ovim povodom i kažem pravu istinu. Po pozivu kompozitora Gorana Ratkovića Raleta otišao sam u njegov studio da preslušam određene kompozicije. Tada mi je pustio pesmu "Grešna", oko koje se prvo dvoumio Sloba Radanović, a kada je on odustao, pesma je ponuđena Harisu Berkoviću. Nakon višemesečnog čekanja Haris je odustao, pa sam tako pesmu kupio ja - izjavio je Anid.