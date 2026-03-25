Slušaj vest

Večeras će Snežana Đurišić održati veliki koncert u MTS dvorani, gde će publika imati priliku da uživa u bezvremenskim hitovima i jedinstvenoj atmosferi koju ova legendarna pevačica godinama stvara na sceni. Očekuje se veče ispunjeno emocijama, vrhunskom muzikom i posebnim iznenađenjima za sve ljubitelje njene karijere.

Snežana Đurišić (1).jpeg
Foto: Nemanja Nikolić

Na pitanje da li ju je pogodila ćerkina izjava da nije bila uz svoju decu tokom njihovog odrastanja, pevačica je iskreno odgovorila.

- Zašto bi me to pogodilo kad je to istina? Kako da budem sa njima i da radim, to jednostavno ne može - Rekla je Snežana pred sam početak koncerta, pa nastavila:

- Nije mi krivo u smislu da sam nešto propustila, ali mi je žao. Trudila sam se da, kao majka, dam sve od sebe, da uvek budem tu i pružim koliko mogu. Ipak, bilo je situacija kada to nije bilo izvodljivo – radim do kasno i tada je teško uskladiti sve obaveze. Bez obzira na to, uvek sam bila tu kad god je bilo potrebno - Zaključila je pevačica

Snežana Đurišić pred početak koncerta

Intervju ćerke Snežane Đurišić za Kurir

Poznato je da jako lepo pevate, da li vam je nekad žao što se niste profesionalno posvetili muzičkoj karijeri?

- Drago mi je da sam nasledila talenat od majke i u isto vreme mi nije žao, jer sam iz svojih iskustava načinila tu odluku, a i nemam običaj da žalim za svojim životom, jer u njemu uživam. Verovatno je i deo odluke bila i moja dečja interpretacija da mi je mama nekad fizički falila, jer je mnogo radila, pa sam nesvesno ili svesno želela da nema te opcije u životu moje dece. Da budemo jasni - u isto vreme mi je i nedostajala nekad, a i bila sam i uvek ću biti ponosna na nju. Sad iz ove pozicije majke i odrasle ćerke shvatam da je balans posla i porodičnog života vrlo zahtevan zadatak, koji je ona radila najbolje što je umela i hvala joj na tome.

Snežana Đurišić (1).jpeg
Snežana Đurišić Izvor: Kurir