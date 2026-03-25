Slušaj vest

Večeras će Snežana Đurišić održati veliki koncert u MTS dvorani, gde će publika imati priliku da uživa u bezvremenskim hitovima i jedinstvenoj atmosferi koju ova legendarna pevačica godinama stvara na sceni. Očekuje se veče ispunjeno emocijama, vrhunskom muzikom i posebnim iznenađenjima za sve ljubitelje njene karijere.

Foto: Nemanja Nikolić

Na pitanje da li ju je pogodila ćerkina izjava da nije bila uz svoju decu tokom njihovog odrastanja, pevačica je iskreno odgovorila.

- Zašto bi me to pogodilo kad je to istina? Kako da budem sa njima i da radim, to jednostavno ne može - Rekla je Snežana pred sam početak koncerta, pa nastavila:

- Nije mi krivo u smislu da sam nešto propustila, ali mi je žao. Trudila sam se da, kao majka, dam sve od sebe, da uvek budem tu i pružim koliko mogu. Ipak, bilo je situacija kada to nije bilo izvodljivo – radim do kasno i tada je teško uskladiti sve obaveze. Bez obzira na to, uvek sam bila tu kad god je bilo potrebno - Zaključila je pevačica

Snežana Đurišić pred početak koncerta Foto: Nemanja Nikolić

Intervju ćerke Snežane Đurišić za Kurir

Poznato je da jako lepo pevate, da li vam je nekad žao što se niste profesionalno posvetili muzičkoj karijeri?

- Drago mi je da sam nasledila talenat od majke i u isto vreme mi nije žao, jer sam iz svojih iskustava načinila tu odluku, a i nemam običaj da žalim za svojim životom, jer u njemu uživam. Verovatno je i deo odluke bila i moja dečja interpretacija da mi je mama nekad fizički falila, jer je mnogo radila, pa sam nesvesno ili svesno želela da nema te opcije u životu moje dece. Da budemo jasni - u isto vreme mi je i nedostajala nekad, a i bila sam i uvek ću biti ponosna na nju. Sad iz ove pozicije majke i odrasle ćerke shvatam da je balans posla i porodičnog života vrlo zahtevan zadatak, koji je ona radila najbolje što je umela i hvala joj na tome.