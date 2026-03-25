Snežana Đurišić večeras održava svoj drugi zakazani koncert pred prepunom salom, čime je još jednom potvrdila zašto decenijama važi za jednu od najcenjenijih pevačica na domaćoj sceni.

Kolege došle da joj pruže podršku

Pored verne publike, koja će od prvog do poslednjeg takta pevatui zajedno sa njom, koncert su svojim prisustvom uveličale i brojne poznate ličnosti.

Večeras će Snežana Đurišić održati veliki koncert u MTS dvorani, gde će publika imati priliku da uživa u bezvremenskim hitovima i jedinstvenoj atmosferi koju ova legendarna pevačica godinama stvara na sceni

U prvim redovima našli su se njeni prijatelji i kolege, koji nisu krili oduševljenje atmosferom i energijom koju je Snežana donela na scenu. Među njima su bili Ilda Šaulić sa suprugom Bojanom Vučkovićem, Beki Bekić, Uroš Živković, Aleksandra Mladenović i mnogi drugi.

Ilda Saulic sa suprugom Izvor: Kurir

Dobila cveće od nepoznatog muškarca

Podsetimo, Snežana je juče je pred sam početak koncerta razgovarala sa novinarima, a onda je izašla na scenu. Sa njom je sve vreme bio i njen partner Vanja Milošević koji ju je ispratio do bine. Kada se Vanja smestio na svoje mesto, a Snežana započela koncert nepoznati muškarac izašao je na binu i pevačici udelio buket cveća.

Snežana Đurišić pred početak koncerta

Snežana mu se ljubazno zahvalila, a nakon što je on otišao ona je nastavila sa svojim repertoarom sačinjenom od velikih hitova.

Snežana Đurišić otvorila dušu o deci pred koncert

Na pitanje da li ju je pogodila ćerkina izjava da nije bila uz svoju decu tokom njihovog odrastanja, pevačica je iskreno odgovorila.

- Zašto bi me to pogodilo kad je to istina? Kako da budem sa njima i da radim, to jednostavno ne može - Rekla je Snežana pred sam početak koncerta, pa nastavila:

- Nije mi krivo u smislu da sam nešto propustila, ali mi je žao. Trudila sam se da, kao majka, dam sve od sebe, da uvek budem tu i pružim koliko mogu. Ipak, bilo je situacija kada to nije bilo izvodljivo – radim do kasno i tada je teško uskladiti sve obaveze. Bez obzira na to, uvek sam bila tu kad god je bilo potrebno - zaključila je pevačica.

Intervju ćerke Snežane Đurišić za Kurir

Poznato je da jako lepo pevate, da li vam je nekad žao što se niste profesionalno posvetili muzičkoj karijeri?

- Drago mi je da sam nasledila talenat od majke i u isto vreme mi nije žao, jer sam iz svojih iskustava načinila tu odluku, a i nemam običaj da žalim za svojim životom, jer u njemu uživam. Verovatno je i deo odluke bila i moja dečja interpretacija da mi je mama nekad fizički falila, jer je mnogo radila, pa sam nesvesno ili svesno želela da nema te opcije u životu moje dece. Da budemo jasni - u isto vreme mi je i nedostajala nekad, a i bila sam i uvek ću biti ponosna na nju. Sad iz ove pozicije majke i odrasle ćerke shvatam da je balans posla i porodičnog života vrlo zahtevan zadatak, koji je ona radila najbolje što je umela i hvala joj na tome.