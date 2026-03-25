Rijaliti učesnici Kristijan Golubović i Kristina Spalević imali su žestoku raspravu zbog koje je morala da reaguje i policija, a Kristijanu je udaljen iz stana na Voždovcu, a izrečena mu je i mera zabrane sada već, bivšoj partnerki.

- Za pedeset i šest godina doživeo sam mnogo više ružnih stvari nego lepih, ali ovo što sam doživeo u poslednje dve nedelje je najgora izdaja što se tiče života. Izgubio sam prijateljicu iz detinjstva, porodicu, prijatelja koji je bio karika u našem lancu, tako da dve smrti i jedan raskid. Može da se kaže da je trostruki udarac, a ujedno najveći i najgori u mom životu – otkriva Golubović za domaće medije, a onda otkriva detalje raskida od Spalevićeve.

"Mi smo pre samo dvadeset dana pravili treće dete"

- Mislio sam da ću biti u nirvani sa svojom porodicom i dva sina, a sve se promenilo. Mi smo pre samo dvadeset dana pravili treće dete na njenu inicijativu, a sada od jednom ne može da trpi što joj je posle sedam dana kažem da opere sudove i to je psihičko zlostavljanje. Gde to ima? Mislio sam da će moja supruga zbog mladosti i entuzijazma dati sve, jer samo sam joj to tražio da bude dobra majka i domaćica, a moje je bilo da joj pružim ceo život i oko toga smo se svađali. Ona nabacuje kocku na koju me je ona odvela i rekla “ti si maher za brojeve“ i prvi dan sam zaradio 153 hiljade i od tada je krenuo avanturizam u vidu razonode i za godinu dana sam dobio 15 hiljada evra na ruletu, a izgubio 10 hiljada i tu smo u plusu. Ona ostane kući i ima toliko obaveza, a ja sam tamo, ali ako je njoj toliko dosadno i traži da čistim, perem, budem sa decom i taksiram i završavam onda naravno da falim tih pet sati. To je prava istina. Uzeo sam detektiva kada sam video čime se sve služi i obezbedio kuću i video i audio, ali to ne treba da se objavljuje i ne trebaju takve stvari kasnije da vide naša deca, jer su oni živeli super, a jedino što ne mogu sebi da oprostim je što smo par svađa imali pred njima.

Prethodni raskid uticao na njega

Bivši rijaliti učesnik otkriva da je prethodni raskid dosta uticao na njega.

- Promenio sam se dvesta posto, a Kristina Spalević se nije promenila pet posto i zato nisam izdržao. Moraju dve strane da rade, vole, privređuju, a ne samo jedna strana. Kod mene ne postoji ne, ako me dvesta puta digne do samoposluge, ja ću da odem, ali onda mora i ona jednom da nešto uradi ili da se seti da je majka i domaćica i da je dužna da ima obaveze prema čoveku i toj deci. Uvek su svađe bile zbog nekih sitnica. Nakupi se to što ja gledam i nemar i nerad, a akcija uvek izaziva reakciju – rekao je Kristijan, a onda opisao i situacije iz doma na Voždovcu.

- Neko leži po ceo dan u tangama pred decom, braćom i ništa ne radi, a ja zaradim, donesem, odnesem, vozim i kupujem i na snimcima koje imam vidi se ko ne radi apsolutno ništa. To je problem i treba da bude iskrena, a da je bila iskrena u “Zadruzi“ i rekla ko je, šta je i šta je radila, ja bih rekao “hvala ti na društvu“, prepeglao sa Ivanom ako mogu, ako ne moralno sam g**** i zaslužio sam. Super sam otac, super sam majka u ovom slučaju bolja od nje, najbolji deda, stric, ujak i muž, jer kod mene nema negacije. Neko dok se raspada jedna porodica razmišlja o pregledima na internetu, a ja mogu i da se ugasim na deset godina i dalje ću postojati. Svi pate od neke vrednosti, evo sad iskreno da vam kažem ja imam sto satova, kod Ivane moje bivše žene u Kraljevu stoji sat od sto i nešto hiljada evra, a Ivana na to kaže “lep je kad nosim teksas, ko je taj Roleks“. Nije joj bitno, dok druga strana veoma pazi na te stvari. Krijem pred narodom svoju nesreću. Mi smo očekivali rijaliti i bili pred korak pred milionski projekat, da i mi, a i oni zarade milione, na šta je Željko Mitrović rekao da se skrasimo, dok je Kristina rekla da se ne prodaje za novac, a ti sama sebe demantuješ.

Nakon što je nevenčanog supruga Kristijana Golubovića prijavila policiji zbog psihičkog nasilja, došlo je do kraha veze. Kristina je život nastavila sa njihovim sinovima, dok se Golubović uselio kod sestre

"Dunav sam preplakao"

Bivši rijaliti učesnik ističe da svoju izabranicu nije ostavio bez dinara, kako ona kaže.

- Ona je mene isterala iz kuće u pratnji policije, a imam sve dokaze koliko sam joj novca dao do sada i to je oko 500 evra u dve nedelje, a alimentacija da se razdvojimo je 20. 000 dinara. Meni reče ne znače ništa, ali dela su dela. Dunav sam preplakao zbog svega, jer ja nju nisam u životu takao fizički, ništa nisam uništio, samo sam donosio. Da vidite naše objekte koliko stvari ima, sve sačuvano, ali natrpano. Imamo od začina, do dvesta torbi i kaputa, do sto kila nakita i to sve vredi 50. 000 evra, a znate kako stoji, a sve to je krvavo zarađeno od Kristijana Golubovića. Neko je trebao samo da da malo sebe i da to sve bude kako treba – istakao je on, a onda otkrio da su pozamašnu svotu novca potrošili u samo tri meseca.

- Sada je kontakt samo preko sestri i drugih, kada treba nešto da se kupi i donese. Izgleda da je sada definitivno kraj i ako ostane pri tome, ja ću joj ispuniti želju. Sve mi miriše na neke stvari da se ovo uradi, velika je neiskrenost sa njene strane, jer se iznose svađe i neko kockanje na koje me je ona navukla. Ona je mene ostavila bez dinara, ja sam od januara zaradio 50 hiljada evra, pa ko troši toliki novac za 90 dana, samo možda Željko Mitrović. Jedna parola da muškarci ne trpe ženu zbog dece, već treba da preseku odmah i deca će uvek imati oca. Moja deca sada vrište kada se odvajamo, imamo snimak da se vidi koliko su deca vezana za mene, koliko patim izbačen, ne ostavljen, jer nikog nisam ostavio, a ja sam taj koji je ostavljen bez dinara, a ona je mene u zadnje vreme zvala “bankomat“ i time vam je sve jasno.