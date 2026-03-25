Slušaj vest

Stanija Dobrojević uskoro će ući u rijaliti „Elita 9“, u kojem će se naći i njen bivši partner Asmin Durdžić. Vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, danas je otkrio tačan datum kada Stanija ulazi u šou, a ona je ubrzo potvrdila kada će zvanično postati učesnik pomenutog programa.

Foto: Printscreen

- Šuškanjima je došao kraj! Zvanično je! Ponedeljak, 30. mart - napisala je Stanija na Instagramu, te dodala:

- Šta očekujete?

Stanija je navela da će njen honorar biti ogroman.

- Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko. Nikoga ja tamo neću rušiti, to će ko zna koliko još da traje - kazala nam je ona nedavno.

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević stigla u Beograd Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Koliko će njen ulazak promeniti tok rijalitija, najbolje govori i Mitrovićeva poruka na društvenoj mreži Instagram, kojom je najavio "najluđih 5 meseci ikada".

- Sa ulaskom Stanije u "Elitu", ništa više neće biti isto! Verujem da ni Toša, a ni Veliki Šef, ne mogu više predvideti komplikacije i maksimalne polarizacije u svim mogućim odnosima između učesnika! Stanija ulazi u ponedeljak i neka nam je Bog u pomoći - napisao je on.