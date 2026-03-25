Pevačica Zorana Mićanović prekinula je saradnju sa bendom koji ju je pratio na dosadašnjim nastupima. Kako prenose mediji, nju su saradnici napustili zbog loših finansijskih uslova, a ona se ovim povodom oglasila.

Zorana je potvrdila da više ne sarađuje sa muzičarima i poželela im sreću u daljem radu.

- U svakom poslu je normalno da se saradnici menjaju, pa tako i u našem. Moj dosadašnji bend i ja smo zajednički doneli odluku da se rastanemo. Kao što su i oni rekli, svako ide svojim putem, uz međusobno poštovanje i razumevanje. Želim im od srca mnogo uspeha u daljoj karijeri i zahvalna sam na divnim godinama saradnje, uspomenama i svemu što smo zajedno prošli - rekla nam je ona.

"Sa majkom se čujem dva puta godišnje"

Podsetimo, Zorana je jednom prilikom govorila o lošim porodičnim odnosima i priznala da joj je u detinjstvu falila majka.

- Istina je da ja ne jednom, već mnogo puta nisam razgovarala sa njom. Moja majka i ja nemamo sjajan odnos. Do pete godine sam živela sa njom i prešla kod tate i od tada nikada više nismo bile zajedno. Ona je našla nekog čoveka sa kojim je živela 15 godina sve dok nije preminuo. Više sam volela da budem sa mamom, čak nisam ni htela da idem kod tate. Ali, pojavio se taj čovek, majka je izabrala njega i ostavila me. On me nikada nije prihvatio – govorila je Zorana sa knedlom u grlu u emisiji „Pretres“ i dodala:

- Čujemo se dva do tri puta godišnje, možda ni toliko. Nemamo dobar odnos. Ponekad joj pomognem ako joj treba i to je to… Najteže mi je bilo kad sam bila mala, kad joj lupam na vrata, ona otvori i pita me šta radim tu i zalupi ih. Taj muž nije dozvoljavao da se viđamo, nikada me nije prihvatio. Nikada je nisam mrzela, ali sam je krivila za mnoge stvari. Ona nema nikoga sem mene da joj danas pomogne. Nema roditelje, ima dva brata a sa jednim ne razgovara. Ona je tog čoveka stavila ispred mene… Kasnije se i udala za njega, ja nisam bila na svadbi. Nekoliko puta sam dolazila da je vidim i jednom prilikom njen muž je hteo da me namami da dođem u kući i da zovu Centar za socijalni rad, želeo je da me odvedu u hraniteljsku porodicu… Nije mogao da me smisli. Nekada je znao da me zatvori u sobu i zaključa dok mama ne dođe sa posla.

kurir.rs/blic