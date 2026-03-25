Reper Nenad Aleksić Ša govorio je o teškom periodu i izazovima sa kojima se susreo. On je tokom karijere sarađivao sa mnogim pevačima koji su, kako kaže, profitirali od njega, a kasnije mu okrenuli leđa.

Ša kaže da su ga mnogi razočarali jer su loše govorili o njemu dok je bio u rijalitiju.

- Pola njih koji su danas velike zvezde, rade i bitni su, ne bi ni postojali da nisu uradili pesmu sa mnom. Isti taj Ša od kog su se kasnije prali. To govori o njima. Bio je period kada ko god pljune po Ša dobije medijski prostor. A od pesama koje su sa mnom radili i danas žive i nastupaju. Ne planiram nikome od njih da se javljam niti da pružam ruku - rekao je reper bez zadrške.

O zajedničkom životu sa Mionom

Reper Nenad Aleksić Ša i njegova devojka Miona Jovanović svoju ljubav započeli su u rijaliti programu "Zadruga", a nakon brojnih turbulencija u vezi i iako su bili na meti kritika ovaj rijaliti par uspeo je da opstane.

Ša kaže da on i Miona ništa ne planiraju, već da puštaju da se njihov odnos razvija spontano.

- Miona i ja smo tri godine zajedno, živimo pod istim krovom i lepo nam je. Ne planiramo ništa na silu. Nisam je zaprosio, ne žurimo nigde. Pustili smo da se stvari dešavaju spontano. Najbitnije nam je da smo srećni i da funkcionišemo kako treba - zaključio je Ša u emisiji "Minsko polje".

Progovorili o zaradi

Podsetimo, Miona i Ša su nedavno iskreno govorili o zaradi.

- Mi smo živeli i pre rijalitija, jel tako? Sada živimo od vazduha, jer stalno me pitaju i na TikToku od čega sada živiš, a stvarno se nisam rodio u rijalitiju. Trideset godina sam se bavio muzikom i nisam uzalud sve te pesme kačio i izdavao i imam prihode od svih muzičkih platformi i imam autorska prava ne samo na mojim pesmama već i tuđim, tako da Bogu hvala znam za šta sam radio i za šta sam se borio, a sada samo nadograđujem sve to. Što se TikToka tiče to je više zanimacija nego zarada i mi smo tamo više da ubijemo vreme iako mnogi žive od toga – iskren je bio Nenad.

kurir.rs/republika