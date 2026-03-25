Slušaj vest

Čuvena pevačica Snežana Đurišić održala je večeras drugi, uzastopni koncert u srpskoj prestonici. Na koncertu je bila i njena unuka Lana, koja je razgovarala sa pripadnicima sedme sile na licu mesta.

- Bila sam gošća i prošle godine. Meni je sve ovo predivno, sve je divno. Tremu nemam. Volela bih da imam karijeru kao baka, ali je rano, videćemo gde će život da me odvede. Ona mi je rekla kako god ja odlučim, da će pomoći. Sve što ona radi mi je prelepo, ali je to jako težak posao. Zna da bude i umorna, sve... Nije teško biti unuka Snežane Đurišić. Nije stroga, opuštena je. Da li bih se prijavila za Zvezde Granda? Bih, ali mi je sada rano. Kad završim mužičku školu možda... Ako se prijavim, morala bih da cvetam pored nje! Ona je ili perfekcija ili ništa drugo! - kazala je Lana.

1/5 Vidi galeriju Čuvena pevačica Snežana Đurišić održala je večeras drugi, uzastopni koncert u srpskoj prestonici. Na koncertu je bila i njena unuka Lana, koja je razgovarala sa pripadnicima sedme sile na licu mesta. Foto: Printskrin/MONDO/Đorđe Milošević

- Slušam sve od muzike, ali se najviše poklapam sa njom. Puštam ja njoj sve tako... Što se tiče medija oko bakinog posla, ima tu i lepih i ružnih stvari, normalno, takav je posao - dodala je Snežanina unuka.

Detaljnije u prilogu.

Unuka Snezane Djurisic otkrila da li je teško biti deo javnog sveta Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Snežana Đurišić otvorila dušu o deci pred koncert

Na pitanje da li ju je pogodila ćerkina izjava da nije bila uz svoju decu tokom njihovog odrastanja, pevačica je iskreno odgovorila.

- Zašto bi me to pogodilo kad je to istina? Kako da budem sa njima i da radim, to jednostavno ne može - Rekla je Snežana pred sam početak koncerta, pa nastavila:

1/5 Vidi galeriju Snežana Đurišić pred početak koncerta Foto: Nemanja Nikolić

- Nije mi krivo u smislu da sam nešto propustila, ali mi je žao. Trudila sam se da, kao majka, dam sve od sebe, da uvek budem tu i pružim koliko mogu. Ipak, bilo je situacija kada to nije bilo izvodljivo – radim do kasno i tada je teško uskladiti sve obaveze. Bez obzira na to, uvek sam bila tu kad god je bilo potrebno - zaključila je pevačica.