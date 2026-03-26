Kristijan Golubović izneo je u javnost prljav veš iz njegovog odnosa sa Kristinom Spalević, pa se ona hitno oglasila tim povodom. Kristina je rešila da stavi tačku na njihovu priču, pa je otkrila i šta mu želi.

- Nemam komentar, zaista. Od sad, pa zauvek. Nek je živ i zdrav i što dalje od mene - navela je Kristina Spalević za Blic.

Žestoka rasprava

Rijaliti učesnici Kristijan Golubović i Kristina Spalević imali su žestoku raspravu zbog koje je morala da reaguje i policija, a on je udaljen iz stana na Voždovcu, te mu je izrečena i mera zabrane prilaska sada već bivšoj partnerki.

- Za pedeset i šest godina doživeo sam mnogo više ružnih stvari nego lepih, ali ovo što sam doživeo u poslednje dve nedelje je najgora izdaja što se tiče života. Izgubio sam prijateljicu iz detinjstva, porodicu, prijatelja koji je bio karika u našem lancu, tako da dve smrti i jedan raskid. Može da se kaže da je trostruki udarac, a ujedno najveći i najgori u mom životu – otkriva Golubović za “Blic“.

"Odvela mena kocku"

- Mislio sam da ću biti u nirvani sa svojom porodicom i dva sina, a sve se promenilo. Mi smo pre samo dvadeset dana pravili treće dete na njenu inicijativu, a sada od jednom ne može da trpi što joj je posle sedam dana kažem da opere sudove i to je psihičko zlostavljanje. Gde to ima? Mislio sam da će moja supruga zbog mladosti i entuzijazma dati sve, jer samo sam joj to tražio da bude dobra majka i domaćica, a moje je bilo da joj pružim ceo život i oko toga smo se svađali. Ona nabacuje kocku na koju me je ona odvela i rekla “ti si maher za brojeve“ i prvi dan sam zaradio 153 hiljade i od tada je krenuo avanturizam u vidu razonode i za godinu dana sam dobio 15 hiljada evra na ruletu, a izgubio 10 hiljada i tu smo u plusu. Ona ostane kući i ima toliko obaveza, a ja sam tamo, ali ako je njoj toliko dosadno i traži da čistim, perem, budem sa decom i taksiram i završavam onda naravno da falim tih pet sati. To je prava istina. Uzeo sam detektiva kada sam video čime se sve služi i obezbedio kuću i video i audio, ali to ne treba da se objavljuje i ne trebaju takve stvari kasnije da vide naša deca, jer su oni živeli super, a jedino što ne mogu sebi da oprostim je što smo par svađa imali pred njima.

"Krijem svoju nesreću"

- Neko leži po ceo dan u tangama i ništa ne radi, a ja zaradim, donesem, odnesem, vozim i kupujem i na snimcima koje imam vidi se ko ne radi apsolutno ništa. To je problem i treba da bude iskrena, a da je bila iskrena u “Zadruzi“ i rekla ko je, šta je i šta je radila, ja bih rekao “hvala ti na društvu“, prepeglao sa Ivanom ako mogu, ako ne moralno sam g**** i zaslužio sam. Super sam otac, super sam majka u ovom slučaju bolja od nje, najbolji deda, stric, ujak i muž, jer kod mene nema negacije. Neko dok se raspada jedna porodica razmišlja o pregledima na internetu, a ja mogu i da se ugasim na deset godina i dalje ću postojati. Svi pate od neke vrednosti, evo sad iskreno da vam kažem ja imam sto satova, kod Ivane moje bivše žene u Kraljevu stoji sat od sto i nešto hiljada evra, a Ivana na to kaže “lep je kad nosim teksas, ko je taj Roleks“. Nije joj bitno, dok druga strana veoma pazi na te stvari. Krijem pred narodom svoju nesreću. Mi smo očekivali rijaliti i bili pred korak pred milionski projekat, da i mi, a i oni zarade milione, na šta je Željko Mitrović rekao da se skrasimo, dok je Kristina rekla da se ne prodaje za novac, a ti sama sebe demantuješ - ističe Kristijan.