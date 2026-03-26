Ivana Šopić nedavno je u jednoj emisiji, oplela po brendu Stanije Dobrojević. Ona je rekla da su to kineski materijali i stvari, a Stanija je na to burno regovala. Kasnije se ponovo Ivana oglasila, gde je potkačila i ne samo delo već i lik Dobrojevićeve, pa je starleta uvređena odlučila da ovu dramu završi na sudu.

"Smatra da joj je ugled narušen"

Kako za medije otkriva izvor blizak starleti, ova odluka je doneta nakon što su se neke granice prešle.

- Nije želela da reaguje na svaku prozivku, ali kada su uvrede postale učestale i ozbiljne, odlučila je da preseče i sve prepusti sudu. Smatra da je njen ugled narušen i da ovakve optužbe ne smeju da prođu nekažnjeno - navodi izvor blizak Staniji za Informer.

"S njom može da ima odnose svaki Facebook predator"

Na svom Instagram profilu, Ivana je objavila oštar odgovor, ne birajući reči dok je žestoko kritikovala Stanijin biznis, ponašanje i karijeru.

"Staniji Dobrojević su svi krivi što joj je provaljen kineski biznis i nikako da nauči da jedini biznis od kojeg je ikad imala profita je slikanje č***nog kolutića prekrivenog milimetrom nekog, isto tako kineskog materijala.

Očigledno na nju delujem kao elektrošok pa glavati retard proverava da li je uopšte živa s' obzirom da prisustvujemo njenoj sahrani evo treću godinu za redom. Boju i temperaturu je pogodila, meni ostalo samo lopatom da zamahnem.

Vrlo hrabar potez jedne nepismene i nedomišljate ženice koju verbalno može da razvali svaka prosečna rijaliti učesnica i s njom može da ima odnose svaki facebook predator.

Sposobna da zaradi za 'leba isključivo tako što joj majka slika bradavice za Uskrs, a pas žvaće gaće za Božić. Umesto da se drži i svađa sa sebi ravnima, ona opet gine u želji da zaradi traumu za ceo život.

Pre suda, susret u Eliti

Podsetimo, pre nego što se sretnu na sudu, Stanija i Ivana će biti oči u oči u "Eliti 9" jer će starleta u ponedeljak, 30. marta, ući u rijaliti. Ona je pre nekoliko dana potpisala ugovor sa Željkom Mitrovićem, koji se tim povodom javno oglasio.

- Stanija nije mogla da ne potpiše taj ugovor, dao sam joj ponudu koju nije mogla da odbije.

Ovaj potez produkcije obećava pravi televizijski haos, posebno imajući u vidu da se u "Eliti 9" već nalaze Aneli, Maja, kao i Stanijin bivši Asmin Durdžić.

- Tamo nikome sada nije dobro. Koliko razumem, svi su uznemireni. Želim ti da prođeš dobro, da budeš to što jesi i da zaseniš svojom lepotom i seksepilom - poručio je Mitrović starleti koja se užurbano priprema za ovaj spektakl.

