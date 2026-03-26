Natalija Trik FX, jednom prilikom objavila je video iz svog doma i to potpuna prirodna i bez šminke. Retka prilika da možemo da vidimo javnu ličnost u prirodnom izdanju, međutim, pevačica je naišla na kritike i loše komentare.

Ona se nije, poput njenih koleginica, podvrgla estetskim korekcijama, već neguje prirodan izgled, a baš zbog toga našla se na meti negativnih komentara.

Obratila se hejterima

- Ljudi, ja ne znam šta je sa vama. Ja ne znam kako vi mislite da treba da izgleda žena u 54. godini. Prvo nismo svi isti, ne vodimo svi isti život. Ja na primer vodim noćni život, jer radić noću. Logično je da imam malo podočnjaka, ali to nije ništa strašno. Prirodne obrve, plave oči, nos je trebalo da bude malo manji, usta prirodna. Kosa zdrava, prirodna... Ja ne znam kako vi zamišljate ženu od 54 godine - napućenu, namunjenu? Brate, ne znam... Kažu: "Ne daj Bože da izgledam kao ti", ma daj bože da izgledaš kao ja - rekla je Natalija Trik FX.

Muž joj brani operacije

Njen muž Sani se strogo protivi i zabranjuje supruzi da se operiše. Govoreći o plastičnim operacijama, Sani je bio izričit u svojoj odluci:

- Posle svega što sam čitao šta se dešava sa tim ženama koje su bile na estetskim zahvatima, ne dolazi u obzir.

Kada ju je upitao šta joj zapravo nedostaje, Natalija mu je iskreno odgovorila:

- Fali mi malo manji nos, malo veća usta, malo da se podignu kapici.

Njen suprug se nadovezao na to objašnjenjem da žene često pronalaze i vide nedostatke koje muškarci uopšte ne primećuju, ističući da oni vide samo ono najbolje na njima.

Natalija nosila stvari Jelene Karleuše

Natalija je jednom prilikom govorila o počecima, pa se dotakla jednog spota i tom prilikom otkrila da je stvari kojej je nosila uzela od Jelene Karleuše.

- Sve stvari koje vidiš na meni su od Jelene Karleuše. Naš stilista, Darko Kostić, je otišao kod Jelene i izvukao sve iz njenog ormara. A sve stvari koje vidiš na Saniju su od Boška Jakovljevića. Mi smo to sve saznali kasnije i htela sam u zemlju da propadnem. Darko je bio naš stilista i oni idu po buticima i kupe neke stvari, ali on se snašao jer kod Jelene uvek svašta ima. Ovo do sada niko nije znao osim nas troje - rekla je Natalija.

Kurir.rs