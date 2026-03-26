Slušaj vest

Rada Manojlović u dukomentarcu posvećenomSaši Popoviću, prisetila se svega što je estradni mag uradio za nju. Koliko joj je pomogao da izgradi karijeru, nikada nije krila, ali je sada otkrila da ju je jednom prilikom Saša zvao i rekao da će Suzana Jovanović doći po nju da je vodi u šoping.

Popović je pozvao i saopštio joj da će Suzana doći po nju za samo petnaest minuta, sa namerom da je vodi u poznati tržni centar kako bi joj kupila garderobu, i to šta god joj se svidi!

- Ona me je uhvatila za ruku, pa me je vodila kroz sve spratove i butike, sandale neke sećam se koje su tada 2007. bile dvesta evra, to je kao sada sigurno osamsto, hiljadu evra. To je bilo preskupo za mene tad, meni je dvadeset evra bila kuća - ispričala je Rada, i dalje pod utiskom neverovatne dobrote i nesebične pomoći koju su joj Popovići pružili kada joj je bilo najteže.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Printscreen

Jednom se rađa takav čovek

Nakon smrti Saše Popovića, mnoge estradne zvezde duboko su žalile za njegovim odlaskom uključujući i pevačicu. Ona se tada oglasila i emotivnim rečima se oprostila od Popovića.

- Jednom se rodi ovakav čovek! Harizma, osmeh, dobrota, pozitiva, duhovitost, vizija, energija... Jednom rečju, sinonim za estradu! Nikad neću uspeti dovoljno da dočaram koliko je za mene značilo kada sam prvi put na svom telefonu videla poziv sa imenom i prezimenom “Saša Popović”. Slobodno mogu da kažem da su mi majka i otac dali jedan život, a Vi drugi. Jer, šta reći za čoveka koji vam je omogućio ispunjenje životnog sna i odveo vaš zivot u pravcu o kome ste oduvek maštali? - napisala je Rada uz video i dodala:

- Vi ste, Sale, bogat čovek, jer danas, osim Vaše porodice, prijatelja i cele estrade, za Vama tugujemo i mi, Vaša mnogobrojna deca iz “Zvezda Granda”, kojima ste bili kao drugi otac. Zauvek ću Vas voleti i biti Vam zahvalna na svemu, kao i cela moja porodica. Ovde je sve mnogo tužno i više nikada neće biti isto bez Vas...

- Počivajte u miru, neka Vas Bog pomiluje i naseli u najlepšim Rajskim vrtovima uz pesmu anđela, jer Vaše srce i Vaša duša to zaslužuju. Sve što ste dotakli, pozlatili ste! Večna slava i hvala - istakla je pevačica.

Kurir.rs