Maja je prve noći nastupala sa majkom, a nakon što je sišla sa bine ona je kratko razgovarala sa novinarima i tom prilikom je otkrila da je i njoj i njenom bratu falila majka, kao i da je zbog toga ona odlučila da se ne bavi pevanjem i ako poseduje talenat.

Snežana je otkrila da li ju je pogodila ćerkina izjava da nije bila uz svoju decu tokom njihovog odrastanja, pevačica je iskreno odgovorila.

- Zašto bi me to pogodilo kad je to istina? Kako da budem sa njima i da radim, to jednostavno ne može - Rekla je Snežana, pa nastavila:

- Nije mi krivo u smislu da sam nešto propustila, ali mi je žao. Trudila sam se da, kao majka, dam sve od sebe, da uvek budem tu i pružim koliko mogu. Ipak, bilo je situacija kada to nije bilo izvodljivo - radim do kasno i tada je teško uskladiti sve obaveze. Bez obzira na to, uvek sam bila tu kad god je bilo potrebno - rekla je pevačica.

Nema šanse da se bavim pevanjem

Maja je otkrila zašto se ne bavi pevanjem.

- Ja u maju punim 48 godina, nema šanse da počnem da se bavim pevanjem. Mogla sam milion puta, ali nije mi krivo. Više sam imala želju da provodim vreme sa svojom porodicom, što ona (Snežana) nije mogla, i uvek nam je falila mama, a ja to nisam želala da uradim svojoj deci, tako sam se maksimalno posvetila njima i ne kajem se - rekla je Maja.

Maja i Marko su nasledili muzički talenat.

- Moj tata je bio muzičar, sa tatine strane su braća bili muzičari, a sa mamine strane, i baba i deda, takođe i tetka koja je završila muzičku školu, flautu i solo pevanje, tako da je bio neminovno da svi nasledimo talenat za pevanje - objasnila je ona, pa dodala:

- Ja neću snimati duet sa mamom. Dovoljno sam ja matora za to.

