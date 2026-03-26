Slušaj vest

- Ona je rođena kao mlađi član u našoj porodici. Danijel je stariji brat. Uvek je bila nekako zaštićena, mažena, pažena od svih nas i od brata i od tate i od mame i od ostatka familije i rođaka i rodbine. Tako da smo je uvek štitili od tih nekih loših i negativnih stvari, ali sada nažalost, koliko god da štitite svoju decu desi se ovakva tragedija i prosto ne možete da je zaštitite. Niti smo mi mogli da se zaštitimo, ni ja ni deca ni niko od nas. Tako da je jako teško ovaj podnela to. Šta da vam kažem kad joj je još uvek teško da ode na tatin grob. Baš joj je teško. Svaki put se slomi, rastuži se i onda to danima traje, ali ja mislim da to ni Sale ne bi voleo da ona tuguje već da se okrene sebi i svom životu i nekim svojim radostima, ciljevima i i planovima -rekla je Suzana koja svakodnevno sa ćerkom priča o ocu.

"Pričam kao da je pored mene"

- Pa kako da ne, to je potpuno normalno. Mislim ja čak pričam o njemu kao da je tu pored mene svaki dan. Tako se i ponašam. Kao da je otišao negde na put i da će uskoro da se vrati i da će život normalno da se nastavi tamo gde smo stali. Tako je lakše i meni i deci.

-Sve kako je Sale ostavio sve stoji i dalje. Maltene do skoro sam kofer držala neraspakovan. Samo je bio otvoren u stvari, a sve su stvari bile unutra. I onda sam skoro negde pred godišnjicu ili nešto malo posle pola godine raspakovala i vratila sve na svoje mesto, ali onako kako je Sale ostavio u garderoberu svom, to tako sve stoji - rekla je Suzana u intervjuu za Blic

1/9 Vidi galeriju Suzana Jovanović i Saša Popović Foto: ATA images

Tada sam shvatila da će umreti

Deca Saše Popovića, Danijel i Aleksandra prvi put su u dokumentarnom filmu „Sale“ govorili o najtežem periodu kroz koji je porodica prolazila tokom njegove borbe sa teškom bolešću.

Naslednici osnivača „Grand produkcije“ ispričali su kako se nosio sa situacijom, ali i kako ih je pripremao na ono što dolazi.

– Nekako je zadao zadatak svima nama oko sebe da budemo hrabri i pripremljeni na svakakve situacije – istakao je Danijel

Sašina ćerka Aleksandra nije krila suze dok je govorila o poslednjim mesecima očevog života. Ona je otkila i kako se nosila sa njegovom bitkom sa karcinomom.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Popović Foto: Printscreen, printscreen instgaram, Damir Dervišagić

– U početku sam imala nade da će se izlečiti, jer je bilo trenutaka kada mu se poboljša stanje, pa naglo padne, pa se opet poboljša. Ali poslednjih par meseci je toliko pao da sam shvatila da će umreti – rekla je kroz suze Aleksandra.

Suzana Jovanović izjavila je da ljudi koji do sad nisu upoznali Sašu, niti popili kafu sa njim,da imaju predsrasude o njemu,.

–On je jedan divan čovek bio. Slobodno mogu da kažem da svi treba da učimo od njega– rekla je u dokumentarnom filmu.

Savetovao decu kako da nastave život bez njega

Suzana je govorila i o poslednjim trenucima sa Popovićem

"Taj trenutak nikada neću da zaboravim, oni su bili u šoku isto kao i mi kada smo čuli dijagnozu, govorili su kako to nije moguće da se tati događa, on koji je pun života, energije i radosti i pun ljubavi za svakog čoveka na ovoj planeti, da on takav ima takvu bolest bilo je šokantno."

"Gledati prijatelja koji odlazi, a potpuno je svestan do poslednjeg trenutka i racionalan, umirao je, a savetovao svoju decu i porodiocu kako da nastave i kojim putem da idu je jako teško", rekao je Miša Petrovski, Saletov prijatelj.

Kurir.rs