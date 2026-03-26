Mirko Šijan i njegova supruga Bojana Rodić, proširili su svoj biznis sa pilićima.Naslednik Goce Božinovske i Mirka Šijana je u Surčinu, gde i živi, započeo biznis koji je započela porodica Šijanove tazbine davnih godina.

Nakon što su zakupili tezgu na pijaci u centru srpske prestonice od koje su, zarađivali 300.000 dinara na dan, sada su otvorili radnju od koje će zasigurno uzimati još veće pare na mesečnom nivou.

Goca Božinovska koja se trenutno nalazi u Americi kod svoje ćerke koja je nedavno postala majka, oglasila se i poslala snažnu poruku svom sinu.

- Da li postoji negde bolje? Ne postoji. Srećno deco moja - napisala je Goca i čestitala im javno.

Podsetimo, Mirko i Bojana organizovali su i svečano otvaranje koje je održano nedavno, a prijatelji i brojne kolege su im čestitali i poželeli sreću i uspeh u daljem radu. Od ove nove radnje zasigurno će uzimati još veće pare na mesečnom nivou.

Goca Božinovska Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Dragan Kadić

"Kod njega je tezga uvek puna"

Nakon svadbe Mirko je sa Bojanom krenuo u vrlo unosan biznis. Njegovi tast i tašta imaju farmu pilića, a Šijan se priključio ovom porodičnom biznisu pa kako tvrde izvori za domaće medije on za dan na pijaci zaradi i do 300.000 dinara.

Koliko se dnevno može zaraditi na pijaci otkrio je čovek koji radi blizu Mirkove tezge.

- Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu ume da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma, a oni imaju još jednu tezgu tamo sa mlečnim proizvodima - tvrdio je on za Informer.

Mirko se, nakon što su prodavci na pijaci Bajloni otkrili detalje o njemu i njegovom radu, oglasio i nije krio čuđenje što je njegov posao izazvao toliku reakciju u javnosti.

Mirko Šijan i Bojana Rodić Foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

- Ne razumem šta je loše u tome da pomažem i radim? Mi se bavimo proizvodnjom i prodajom pilića, naravno da ću otići da obiđem svoju tezgu, pa ko ne bi to radio na mom mestu - rekao je Mirko na samom početku razgovora, pa otkrio da su ga ljudi na pijaci verovatno pomešali sa jednim od njihovih zaposlenih koji je zadužen za prevoz i istovar robe.

- Ljudi su me verovatno pomešali sa vozačem. Imamo vozača koji ujutru rano dovozi robu, istovara je, takođe imamo i prodavačicu, pa nema potrebe da to radim ja, iako mi nije problem. Bojana i ja se više bavimo papirima, ali znamo i ostalo. Imamo zaposlenih koliko hoćete, ali naravno da, kada postoji problem, da ću da se latim i tog dela posla, a i kada nema problema, dođemo da vidimo da li je sve u redu, da obiđemo sve, ne znam šta je tu čudno.

