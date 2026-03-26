Ana Nikolić, često je kroz intervjue govorila o svojoj baki, a sada je po prvi put pokazala kako izgleda njena baka koja je danas napunila 87 godina. Osim što je prvi put pokazala baku, ona je pokazala i sestru koju do sada nismo imali prilike da vidimo.

"Volim te puno bako... tvoja Tara, Ana i Rale", napisala je ona i stavila emotikon koji pokazuje da je Olgica danas napunila 87 godina.

Foto: Printscrean

Na fotografiji se vidi jasna sličnost između Ane i Jelene, a pevačica je i ranije govorila kako je sestra njena bliznakinja.

Babu sam blokirala

Pevačica Ana Nikolić retko kada iznosi detalje o porodici, ali je ovog puta govorila o babi i dedi, koji je imao problema sa alkoholom.

- Ja sam jedina osoba koja je blokirala babu na telefonu! "Baba, ideš na blok na nekoliko dana." Zove me i kaže: ''Kad ćeš da pevaš? Hoću da umrem, kad ćeš ti da pevaš nešto?! Žena me zove po 70 puta. Ljudi su počeli da misle da mi je to neki dečko. Ja joj kažem da mi nešto telefon nije radio. Posle je odblokiram. Zamisli da svaki dan slušam njene priče - rekla je Ana, pa otkrila da je njen deda imao probleme sa alkoholom, zbog čega ga je supruga ostavila, a potom se uporedila sa njim.

- Moja baka se razvela pre 100 godina, kad se niko nije razvodio. Razvela se jer je deda bio alkoholičar. Ja sam taj deda, on je čovek umro od alkohola. Bio je Vaga u horoskopu, kao i ja. Ja verujem u taj ženski rodoslov. Ja sam pokušala da izbegnem to, svi mi nešto nosimo. Pokušala sam, ali uvek se vraćaš na taj neki stariji model. Ovo je DNK. Pomešao se pogrešan DNK, šta da radim - kazala je Ana kroz smeh u emisiji "Magazin In".

