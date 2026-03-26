Navršile su se dve godine otkako je preminula legendarna umetnica Aleksandra Slađana Milošević, nakon duge i iscrpljujuće borbe sa bolešću.

Njena smrt ostavila je dubok trag na domaćoj muzičkoj sceni, a mnogi i danas ne mogu da se pomire s činjenicom da je više nema. Sahranjena je 8. aprila 2024. godine na groblje Lešće.

Živela po sopstvenim pravilima

Harizmatična i svoja, Slađana je važila za ženu koja je uvek živela po sopstvenim pravilima. U njenom životu posebno mesto zauzimao je brak sa američkim novinarom Džejms Hagadon, o kojem je govorila potpuno otvoreno. Njihov odnos bio je daleko od klasičnog, često su se razdvajali i ponovo nalazili, ali su, kako je isticala, delili iste životne poglede.

- Mi smo se sastajali i rastajali, svako je išao svojim putem. Moj suprug Džejms Hagadon istih je pogleda kao ja - rekla je Slađana 2019. godine za Gloriju.

Svojevremeno je otkrila da su čak tri puta pokušavali da se razvedu, ali da nikada nisu uspeli da tu priču formalno završe. Ipak, to im nije predstavljalo problem – živeli su u skladu sa sopstvenim pravilima, bez potrebe da se uklapaju u standardne okvire. Delili su i dom u Holivudu, gde je Hagadon boravio, dok on nikada nije dolazio u Srbiju, iako je zahvaljujući njenoj majci naučio poneku reč našeg jezika.

Odrekla se majčinstva

Slađana je bez zadrške govorila i o odluci da se odrekne majčinstva. Smatrala je da je njen poziv umetnost i stvaranje, te da joj je važnije da iza sebe ostavi bogat opus pesama i ideja. Verovala je da trag koji umetnik ostavlja može biti snažniji od biološkog nasleđa, pa je isticala da „potomci“ mogu biti i oni koji dele iste vrednosti i razmišljanja.

- Procenila sam da je za mene značajnije da napišem i snimim 150 pesama, da me ispunjava to što stvaram harmoniju zvuka i teksta tako što pišem ili režiram i pokušavam da popravim svet oko sebe. Takvo životno određenje za mene je bilo veće i značajnije od materijalnog i fizičkog prokreiranja, što mogu da učine i drugi. Moji potomci ne moraju da budu biološki, jednako važno je imati i ideološke - rekla je jednom prilikom Slađana.

Oskrnavljen grob

Njena smrt nije bila jedina vest koja je potresla javnost, prošle godine pojavile su se informacije da je njen grob na Lešću oskrnavljen, u šta se tada uverila ekipa Kurira koja je posetila mesto na kojem počiva rok princeza.

Na spomeniku je najpre bilo pogrešno ispisano ime, umesto Aleksandra pisalo je Aleksanra, a potom je neko crnom farbom prešao preko natpisa i godina, što je izazvalo burne reakcije u javnosti i na društvenim mrežama.

Ipak, danas je sve dovedeno u red, pa na njenom grobnom mestu ponovo stoji pravilno ispisano ime – „Aleksandra Slađana“.

Slađana Milošević nije bila samo pevačica, bila je simbol slobode, stava i umetničke hrabrosti koja se ne zaboravlja. Mnoge njene pesme i dalje žive, a duet sa Dadom Topićem "Princeza" je evergrin, koji i danas mnogi vole.