Zorana Jovanović, poznatija kao Zoranah nije odolela hot dogu od 100 dolara. Ovo jelo postalo je popularno nakon što ga je prva teniserka sveta, Arina Sabalenka, jela nakon pobede u osmini finala i plasmana u četvrtfinale turnira u Majamiju.

Influenserka se trenutno nalazi na Majami Openu, a sudeći po njenoj reakciji, doslovno se "topila" dok je konzumirala ovaj hot dog sa kavijarom i zlatom.

Od čega je napravljen hot dog od 100 dolara

Ovaj prestižni specijalitet nosi naziv "Golden Glizzy" i predstavlja ubedljivo najskuplji hot dog koji se nudi u okviru ugostiteljske ponude teniskog turnira na Hard Rok stadionu.

Njegova vrtoglava cena od 100 dolara opravdana je luksuznim, potpuno neočekivanim sastojcima za brzu hranu.

Prema navodima organizatora, ovaj obrok se sastoji od kobasice napravljene od premijum australijske "Wagyu" govedine, a bogato je ukrašen francuskim kremom, visokokvalitetnim kavijarom i listićima jestivog zlata.

Arini Sabalenki su organizatori i Ženska teniska asocijacija (WTA) priredili iznenađenje i poklonili joj ovaj preskupi hot dog nakon pobede u osmini finala i plasmana u četvrtfinale turnira u Majamiju.

Promenila ime na društvenim mrežama nakon udaje

Naša influenserka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, izgovorila je sudbonosno "da" golmanu Eloju Rumu krajem februara na intimnoj ceremoniji u Americi. Ležerni stil i nesvakidašnji izbor odeće izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama, a Zorana je sad otkrila da li je zadržala srpsko prezime.

Zorannah je na društvenim mrežama promenila šta joj piše u opisu, što se i te kako komentariše na Iksu (Tviteru) i Instagramu.

Ona je, po svemu sudeći, uzela prezime muža, pa joj na Instagramu sad piše Zo Rum.

