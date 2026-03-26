Peđa Jovanović u jednom momentu potpuno se predao alkoholu, a sada je otkrio i kako se rešio tog poroka. On je bio svestan da je njegova želja za alkoholom otišla daleko, pa je u jednom momentu razmišljao da ode u bolnicu gde bi se lečio nekoliko meseci. Međutim, kako sada otkriva, knjiga koju je platio 17 evra, pomogla mu je da se reši velikog problema.

Očajan i rešen da se spase, jednostavno je ukucao na Guglu "kako se izlečiti od alkohola" i naišao na ime autora Alena Kara.

S obzirom na to da knjige tada nije bilo u prevodu na srpski jezik, Peđa je, budući da je odrastao u Nemačkoj, skinuo audio verziju knjige na nemačkom jeziku za 17 evra. Slušao ju je u automobilu tri dana, a onda se desilo pravo čudo.

- Kao da je neko ugasio neki prekidač u mojoj glavi. Alkohol - off! Znači nemaš apsolutno više nikakvu potrebu - objašnjava Peđa u podkastu Zmajcast.

Od tog trenutka prošlo je 4 godine, a pevač ističe da nema nikakvu želju za alkoholom. Nakon što se uspešno rešio ovog problema, pevač se i pomirio sa suprugom sa kojom se i rastao zbog poroka.

Žena ga ostavljala zbog alkohola

Pevač je svojevremeno otkrio da ga je supruga, Ana Jovanović, ostavila zbog toga što je imao problema sa alkoholom. To je sada prošlost, jer on i Ana ponovo uživaju u velikoj ljubavi, koja se samo u trenutku njegove želje za alkoholom smanjila, pa je usledio rastanak.

- Mi smo prošli sve ono najgore što jedan par može proći i to nas je samo ojačalo. Često u razgovoru sa drugaricom kažem da bih baš sve isto da mogu da vratim vreme, jer su sve to lekcije koje su nas naučile mnogim stvarima i bez kojih naš odnos sad ne bi bio ni približno ovakav kakav je -rekla je Ana jednom prilikom.

Nisam znao ni gde sam ni šta radim

Peđa Jovanović progovorio je nedavno o borbi sa alkoholizmom. Pevač vredno gradi karijeru, ali malo ko zna jednu od njegovih najvećih životnih borbi.

- Da možeš da vratiš vreme, u kom trenutku bi sam sebi opalio šamar? - upitao ga je Ognjen Amidžić.

- Tih trenutaka ima baš mnogo, ali šta znam, ja sam imao problem sa alkoholom, to svi znaju, da mogu da vratim vreme da sam sebi opalim šamar, da nikada ne probam...To je bio stadijum kada sam počeo da se ne sećam gde sam bio i šta sam radio, znam gde sam, kod kuće, ali ne znam kako sam došao kući, to mi se dešavalo. Ja sam se smejao ljudima koji su govorili kao da se ne sećaju, da je to izgovor jer ih je sramota od onoga što su radili, ali sam bio na svirci jednoj i ja sam se probudio kući, pored mene pola neke pljeskavice koju sam ja jeo, ne mogu da se setim kada i kako sam je kupio. Minimum litar viskija, mislim ono 0,7 dnevno. Evo, već tri godine nisam ni pomirisao alkohol. Kada budem ženio sinove i udavao ćerku, neću da pijem! - rekao je Peđa u emisiji "Amidži šou".

