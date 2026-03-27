Slušaj vest

PevačSeid Memić Vajta rođen je 8. marta 1950. godine u Travniku. On je postao jedno od najprepoznatljivijih lica muzičke scene bivše Jugoslavije.

Njegov umetnički put bio je obeležen jedinstvenom kombinacijom talenta, harizme i posvećenosti, što je kulminiralo 1981. godine kada je sa pesmom „Lejla“ predstavljao Jugoslaviju na Evroviziji.

Evrovizija

Iako je sa ovom pesmom zauzeo tek 15. mesto, Vajta je ostavio neizbrisiv trag i postao simbol muzičke scene tog vremena. „Lejla“ i danas ostaje prepoznatljiva i voljena pesma među publikom koja pamti zlatne godine jugoslovenske muzike. Vajta je takođe autor brojnih hitova kao što su „Prevari me srce moje“, „Azra“, „Zlatna ribica“, koji su obeležili njegov bogat muzički opus.

Ipak, u poslednjih nekoliko godina, Vajta je prestao da snima nove pesme i retko održava nastupe. Razlozi za to su višestruki – od ličnih do sociopolitičkih okolnosti, koje su ga, kako je sam izjavio, obeshrabrile u daljoj muzičkoj karijeri.

1/5 Vidi galeriju Vajta Foto: Printscreen, Printskrin

Njegov muzički put započeo je ranih sedamdesetih godina, kada je bio frontmen grupe „Teška industrija“ tokom 1975. i 1976. godine. Grupa je, iako kratkog veka, postala jedan od stubova jugoslovenske rok scene, a Vajta je, zahvaljujući svom jedinstvenom glasu i neobičnoj scenskoj pojavi, slovio za jednog od najzanimljivijih i najharizmatičnijih likova na sceni. Njegov stil pevanja, karakterističan spoj popa i roka, i dalje se pamti kao nešto autentično za to vreme.

Teški uslovi

Njegova mladost bila je obeležena teškim uslovima. Vajta je rano ostao bez oca, te je već sa petnaest godina morao da počne da zarađuje za život i radio razne poslove – od soboslikara, koji je jednom prilikom ispričao da je bogatašima krečio kuće da bi zaradio džeparac, pa do krojača, zidara i livača u Austriji.

Po povratku iz inostranstva 1971. godine, Vajta se okušao i u dizajniranju hipi nakita, koji je sam pravio i prodavao, dok je istovremeno pevao u grupi „Veziri“. Zanimljivo je da je u ovoj grupi zamenio Josipa Pejakovića, koji je kasnije postao poznat kao glumac.

Foto: Printscreen YouTube

Ostavljen bez želje da snima nove pesme u današnjem vremenu, Vajta je jednom prilikom izjavio:

„Zamisli da snimam pesmice u državi koja je treća po siromaštvu u svetu. Ne mogu i nemam volje. Kad vidim da se sve bira po nacionalnosti, gadi mi se.“

Ova izjava oslikava njegovu frustraciju zbog tadašnjih političkih i društvenih okolnosti, ali i njegovu veru u umetnost koja nije opterećena nacionalnim podelama.

Glumio u "Nečistoj krvi"

Osim muzičke karijere, Vajta se okušao i u svetu filma. Igrao je u filmu „Nečista krv“ Stojana Stojčića, gde je pokazao još jednu dimenziju svog talenta. Tokom početka rata u Bosni i Hercegovini, Vajta je napustio rodnu zemlju i preselio se u Hamburg, gde i danas živi.

Iako više nije prisutan na muzičkoj sceni kao nekada, Vajta se i dalje bavi muzikom i ostaje aktivan, prvenstveno u krugu ljudi koji cene njegov rad.

Foto: Preentscreen/Youtube

Vajtin život i karijera simbolizuju uspeh umetnika koji su uspeli da ostanu verni sebi i svojoj umetnosti, uprkos svim životnim i društvenim izazovima sa kojima su se suočavali.