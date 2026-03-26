Pevač Bojan Pavlović proslavio se učešćem u šou programima "Pinkove zvezdice" i "Zvezde Granda", a jednom prilikom otvoreno je govorio o ljubavnoj priči sa kolginicom iz Hrvatske, koja je naišla na otpor obe porodice.

Bojanovo ime često se provlačilo u medijima, srpskim i hrvatskim, zbog ljubavne priče sa pevačicom iz Hrvatske, a ovu vezu, kako se pisalo, naročito nije odobravala njegova porodica.

Osporava se što je iz Hrvatske

- Ta devojka je život moj. Ne znam kako da kažem pred svim ovim ljudima ovde. Najviše se osporava zato što je ona Hrvatica, to je jedna duga priča koju ću sigurno ispričati jednom. Pre naše veze bila je udata. Mi smo bili u vezi pre šest godina, dugo smo bili zajedno, ali je to klinačka ljubav. Raskinuli smo zbog mojih babe i dede, potičem iz patrijahalne porodice, to nije bilo prihvaćeno - rekao je Bojan i dodao:

- Nažalost, tada sam ih poslušao, nisam želeo, ali sam bio nateran. Mnogo mi je teško kada pričam o tome. Uskratili su mi nju, a ja sam je voleo mnogo. Sada nisam pod velikim uticajem porodice, ali se njihovo mišljenje nije promenilo - rekao je Bojan.

- Sa majkom i bratom jesam u kontaktu. Shvatam da oni brinu, ali kada vide osmeh kod mene na licu i da sam srećan, voleo bih da je prihvate. Ne znam da li će se to ikada desiti, možda da, možda ne - kazao je pevač tada.

I njena familija protiv

Protiv njihove veze nisu bili samo njegovi, već i njena familija.

- Sa njene strane postoji taj jedan brak koji je imala, dobila je i dete. Naša ljubav je večna i mislim da nas niko neće rastaviti. Mi smo krojači naše sreće - rekao je Bojan tada za domaće medije.