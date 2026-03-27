Mirzad Brkić, sin Hanke Paldum, dosad je više puta bio pominjan na stranicama crne hronike.

Poslednji u nizu incidenata u kome se pominjao bio je prošle 2025. godine, kada je učestvovao je u incidentu u Kazneno-popravnom zavodu Zenica. U brutalnoj tuči povređeni su jedan zatvorski policajac i još jedan zatvorenik, a Brkić je, prema navodima izvora, fizički napao zatvorenika Igora Cicovića, inače pripadnika zloglasne Elezove kriminalne grupe, dok je u sukob bio uvučen i pripadnik zatvorske straže.

Hapšen zbog napastvovanja devojke

Mirzad je 2021. godine bio uhapšen u Neumu zbog napastvovanja jedne devojke (26) i prisiljavanja na intimne odnose, a to nije bio prvi put da sin bosanske pevačice ima probleme sa zakonom.

On je osuđen na dve godine zatvora jer je automobilom 2014. godine, udario tri pešaka, žene koje su stajale na autobuskoj stanici, od kojih su dve bile teško povređene. Brkić je tada upravljao neregistrovanim automobilom marke "nissan", brzinom od 70 km/h, iako je ograničenje u naseljenom mestu 50 km/h. Tada je podvrgnut testu na narkotike, a u krvi mu je konstantovano prisustvo psihoaktivne supstance amfetamin. Mirzad je tada bio i uhapšen, a potom je pobegao policiji, koja ga je pet i po sati jurila po Sarajevu.

Branila sina

Hanka je tada branila sina i smatrala da je kazna koju je dobio stroga.

- Teško mi je kao što bi bilo svakoj majci, ali tu emociju držim za sebe. Moj sin je dobro, u jednu ruku, iako ne može biti dobro zato što je u zatvoru. On je osuđen na dve godine zatvora zbog saobraćajne nesreće koju je počinio. On služi svoju kaznu i na sreću nije bio teško povređen. Svi su napravili da je on jedan zločast momak, a osuđen je na tako veliku kaznu samo zato što je sin Hanke Paldum. Mnogi su mi rekli da za to što je počinio nije trebalo ni godinu dana da dobije. Svakom detetu je teret kada mu je roditelj poznat i popularan jer tada presuđuju drugi aršini - pričala je tad pevačica.

Njen naslednik je bio pod stalnim nadzorom psihijatara zbog ranijeg konzumiranja narkotika, a zabrinuta majka ga je stalo posećivala.

- Trudim se da ga dovedem na pravi put, ali mi to nikako ne polazi za rukom. Borila sam se i još se borim, ali sad ne želim da ga vidim dok ne ode opet na lečenje. Mirzad nije zlato od deteta i toga sam svesna, ali ima svojih kvaliteta i sin mi je. Volim ga - govorila je pevačica.

Obavezno lečenje

Nakon saobraćajke koju je izazvao sud mu je odredio obavezno lečenje, a Hanka ga je tada poslala na odvikavanje u najbolju nemačku kliniku.

- Dok je bio u Nemačkoj, sve je krenulo nabolje. Radio je i nije bilo nikakvih problema, a zatim se iznenada vratio u Sarajevo zbog devojke. Izgubio je glavu za njom. To je jako burna veza. Stalno raskidaju i mire se - rekla je ranije Hanka.

Mirzad Brkić je 2014. iza rešetaka završio jer je policija kod njega pronašla gasni pištolj "rekord" bez metaka, paketić sa materijom, za koji se sumnjalo da je heroin, kao i srebrne minđuše i ogrlicu, pisali su tada mediji. Inače, on je i ranjen u nogu 2011. u jednom mafijaškom obračunu.

Hanka izbegava ljude

Naša ekipa koja je nedavno boravila u Sarajevu, porazgovarala je sa Hankinim komšijom, koji nam je ispričao da pevačica mnogo pati zbog sina, ali i da ga redovno posećuje u zatvoru.

- Hanka više ne izlazi među raju kao što je to nekad činila. Deluje nam kao da izbegava ljude, a za to je najviše kriv njen sin Mirzad, koji je još na izdržavanju zatvorske kazne. Njoj sva ta bruka oko sina mnogo teško pada, pa iako deluje da je jaka jer u javnosti ne skida osmeh s lica, privatno je potpuno drugačija. Retko se može videti u gradu u poslednje vreme, osim kad ode do džamije ili ako ima neki nastup. Znam da redovno odlazi sinu u posetu u KPZ Zenica. Nosi mu pakete s hranom i garderobom. Šta će žena, nije joj lako. On je oduvek bio problematičan. Kad je prošle godine Mirzad pretukao drugog zatvorenika i policajca, to je Hanku načisto dotuklo. Plakala je danima kad su joj javili da je završio u samici. Ja se plašim da se on, i kada izađe na slobodu, neće na njoj dugo zadržati. Takav je tip, druži se sa sumnjivim tipovima, i eto. Baš se napatila u životu s njim - ispričao nam je pevačicin komšija.

