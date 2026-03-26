Dok se odbrojavaju dani do velikog koncerta "Zlatnih 45 godina Narodnog ansambla RTS-a" u MTS dvorani koji publika s nestrpljenjem iščekuje, pevačicaAleksandra Dabić iskreno za Kurir govori o putu koji ju je doveo do ovog važnog trenutka u karijeri.

Pred vama je veliki koncert, kako teku pripreme i šta ćete sve prirediti publici?

- Biću jedan od počasnih gostiju na koncertu povodom 45 godina postojanja Narodnog ansambla RTS, obećavam pravi muzičko-scenski spektakl. Veoma se radujem, probe su učestale i publika će imati prilike da uživa u najvećim narodnim hitovima. Hvala Bogu, imala sam do sada prilike nastupati pred velikim brojem ljudi te zato nemam tremu. Usavršili smo nastup do perfekcije. Uskoro ću organizovati i svoj koncert, jer to moja publika zaslužuje.

Aleksandra Dabić Foto: Privatna arhiva

Često se kaže da je muzika vaš životni san – da li imate osećaj da ga sada živite i šta vam je bio najveći izazov na tom putu?

- Da, živim ga već godinama i stremim još uspešnijim nastupima! Kroz vreme sam se susretala sa raznim izazovima koje ovaj posao nosi sa sobom, ali me to nije pokolebalo da napredujem i da trajem na estradnom nebu. Iza mene je mnogo uspeha, mnogo nastupa, snimljenih pesama, spotova, koncerata, saradnje sa našim najvećim zvezdama, mnogo rada i truda, a iznad svega velika ljubav prema muzici i publici. Publika to prepoznaje i daje vetar mojim jedrima. Moja plovidba muzičkim vodama verujem tek dobija na lepoti, kvalitetu i radujem se svemu što dolazi.

Koliko vam je podrška porodice bila važna tokom karijere i na koji način su vas ohrabrivali u ključnim momentima?

- Porodica je moja snaga i mirna luka. Uvek sam imala podršku matične porodice i sada svoje. Upravo oni će biti u prvim redovima 1. aprila u MTS dvorani i to me beskrajno raduje! Žao mi je što sam rano ostala bez oba roditelja, što više nisu među živima i ovaj nastup posvećujem njima. Moji roditelji su mi bili ogromna podrška.

Kada pogledate unazad, da li postoji trenutak kada ste pomislili: „Uspela sam, ovo je ono o čemu sam sanjala“?

-Da, apsolutno! Više puta mi se to dogodilo. Snovi i maštanja postali su java, moj veliki trud i rad su se isplatili. A znam da ono najbolje tek dolazi!