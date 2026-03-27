Ilda Šaulić otvoreno je govorila o emocijama koje je vežu za predstojeći koncert, uspomenama na oca Šabana Šaulića, ali i o svom pogledu na stil, estradu i savremene trendove.

U iskrenom razgovoru dotakla se i odnosa među kolegama, kao i promena koje primećuje na domaćoj muzičkoj sceni.

Interesantno je to da ćete prvi veliki solistički koncert u karijeri održati baš na dan kao što je vaš pokojni otac Šaban Šaulić.

-Ispalo je potpuno slučajno, ne namerno. Kada smo pričali o datumima, želela sam da to bude decembar, ali kada su ponudili 26. novembar, prihvatila sam jer je četvrtak, a ja volim tada da započinjem stvari. Tek kasnije mi je sestra rekla da je i naš otac, baš tog datuma imao koncert u Sava centru. Proverili smo i ispostavilo se da je tačno. Još mi je draže što postoji ta simbolična veza između nas.

Dok ste o tome govorili na konferenciji sestra Sanela je plakala.

-Veoma emotivno, kako za mene, tako i za moju porodicu. To su velike stvari. Kada sam danas ušla u Sava centar, zapitala sam se: „Da li je moguće da ću ovde imati koncert?" Imala sam mnogo nastupa, ali ovde si ti glavni i to nosi posebnu težinu. To je kultna dvorana, pogotovo sada nakon renoviranja. Zaista sam ponosna i jedva čekam.

Gde pronalazite inspiraciju za stil?

- Imamo mnogo lepih stvari kod nas. Najvažnije je da znaš kako želiš da izgledaš. Ja to tačno znam. Bitno je da izgleda otmeno i moćno, ne mora da bude skupo niti brendirano. Volim damski stil. Kao uzore bih izdvojila Nedu Ukraden i Snežanu Savić. Uvek su bile elegantne i odmerene. Danas se taj stil pomalo izgubio, iako poštujem i moderne pravce.

Niste radili estetske zahvate?

- Iskreno, plašim se toga. Volim svoje godine i bore. Smatram da žena može lepo da se neguje i izgleda pristojno bez preterivanja. Danas često vidim transformacije koje nisu po mom ukusu kao da se menja lični opis. Možda bih eventualno uradila nešto minimalno, ali nisam sigurna.

Kako gledate situaciju sa Tonijem Cetinskim?

- Ne mogu da imam lepo mišljenje o tome. Mi smo kao narod uvek otvoreni i gostoljubivi prema izvođacima iz regiona. Tako je bilo i ranije, kada je Beograd bio epicentar dešavanja. Danas ih i dalje podržavamo, ali čini mi se da taj odnos nije uvek uzvraćen. Možda je to opomena da više cenimo svoje izvođače.

Kako gledate na fenomen Jakova Jozinovića?

-Ne poznajem ga lično, ali znam za njega zahvaljujući ćerki. Deluje kao fin momak i publika ga voli. Iako peva tuđe pesme, pronašao je svoj pravac i to je lepo -posebno ako približava mladima kvalitetnu muziku.

A najave koncerata poput Boki 13?

-Danas svako može da najavi koncert. Ima različitih izvođača i publike za sve. Ne moram sve da slušam ili da mi se dopada, ali svako ima pravo na svoj put.

Da li mlade kolege poštuju starije?

-Kada sam počinjala, bilo je situacija koje su me iznenađivale. Sećam se emisija gde su dolazili velikani poput Marinka Rokvića, Snežane Đurišić, Zorica Brunclik i Verice Šerifović, a neki mladi su se ponašali kao da su oni tu slučajno. Mislim da je to stvar vaspitanja.

Ljubavni život koleginice Mine Kostić je veoma zanimljiv.

- Nisam upućena u detalje, ali joj želim svu sreću u ljubavi.