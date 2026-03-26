Slušaj vest

Miroslav Ilić , iza sebe ima karijeru koja traje više od pola veka, a i dan-danas redovno održava koncerte u velikim halama širom regiona. Ljubav prema muzici nasledio je od majke, međutim, njena smrt mu je teško pala pa je poželeo da napusti pevanje.

Kako kaže, proklinjao je i novac i karijeru i pesmu, jer upravo zbog muzike nije mogao da sa majkom provede poslednje trenutke.

- Nikad mi nije bilo teže. Proklinjao sam novac, turneju, karijeru, pesmu... Čak sam se zarekao da više nikad neću uzeti mikrofon u ruke. Osećao sam se kao da mi je pesma ukrala poslednje dane koje sam morao da provedem pored najdraže osobe. Kada sam se vratio iz Bugarske i ugledao majku, znao sam da su joj sati odbrojani - rekao je pevač pa dodao:

- Rekla mi je: "Sine, pesma je tvoj život, hleb tvoje dece. Znaj, tvoja pesma je potrebna mnogima. Ti sam ne znaš koliko radosti donosiš ljudima koje nikad nisi ni sreo, ni video. To je za tvoju majku, koja te je naučila da pevaš, najveće hvala. Zato, molim te, nastavi sa pesmom, a ja ću se lečiti zamišljajući kako pevaš i veseliš ljude. Obećaj mi da ćeš zbog mene nastaviti da pevaš sve dok te grlo služi i pesma priziva".

Pevač je rano ostao bez majke, a ta rana nikad nije zacelila.

- Mama mi je umrla sa 47 godina, kada je meni bilo 25. Mnogo mi je žao što nije dočekala da vidi da sam nešto napravio i stekao u životu. Mislim da sam sve dobre osobine nasledio od nje. Obožavao sam je, bila je vrlo posvećena i brižna - istakao je pevač za Svet.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Privatna arhiva

Vezan za rodno mesto

Njegovi prijatelji progovorili su o Miroslavu i otkrili detalje iz prošlosti pevača, koji do sada nisu bili poznati javnosti.

- Mnogo je vezan za Mrčajevce, ovde je jako često, a tek planira da dolazi. Voli da održava baštu, da radi sa cvećem... Kada smo bili u Holandiji jednom prilikom, išli smo da uzmemo specijalno seme za cveće, jer oni tamo imaju najbolje primerke. Iako je već postao popularan, često je dolazio da pomaže svom ocu Žiki - govorio je Miša Mijatović u emisiji "Amidži šou".

- Specifičan je jer je ovde Miroslav počeo da igra, a kasnije smo mi nastavili. Bio je i član skupštine Crvene zvezde. Godinama je vatreni navijač. To svi već znaju. Bio je pravi sportista, za razliku od ostalih koji nisu znali da gube. Koncert je mogao da propusti ali utakmicu nikada - dodao je Mijatović.

- Vikendica je njegov omiljeni kutak, jeli smo, pili, pravili roštilj. Ovo je njegovo omiljeno mesto - dodao je.

- Prozvali su ga Italijan, jer je u to vreme često igrao fudbal a bio je nepobediv - otkrili su njegovi prijatelji dok su se prisećali emotivnih momenata koji su proveli sa pevačem.

1/6 Vidi galeriju Miroslav Ilić - kuća u Mrčajevcima Foto: Printscreen

Kafana omiljeno mesto

Jedno od omiljenih mesta pevača jeste kafana u kojoj najčešće dolazio i provodio svoje najlepše trenutke. Njegovi prijatelji evocirali su uspomene, a ugostitelji su otkrili koje specijalitete najviše voli.

- Jede tradicionalna srprska jela, voli kupus, pasulj i naravno pečenje - otkrio je ugostitelj iz lokalne kafane.

"Sagradio čudo"

Inače, Miroslav je na svom imanju napravio pravi luksuzni raj, pa je njegov posed jedan od najlepših i najbogatijih u Mrčajevcima. Staru kuću je renovirao i podigao još jedan sprat, ali je i drugu fino uredio. U dvorištu je napravljen cvetni vrt, a izgrađen je i veliki roštilj. Međutim, pevač je mislio i na svoje unuke, kojima je obezbedio i bazen.

- Sagradio je čudo. Pre nego što mu je otac umro počeo je da sređuje kuće. Ovu veću planirali su da sruše do temelja, ali su ipak odlučili da je samo dozidaju. Rođeni brat Mikijeve supruge Gordane je arhitekta i on je sve to osmislio. Obično kad leti dođu porodično, onda roštljaju, prave sedeljke u dvorištu, okupljaju društvo. Svoje imanje ne bi prodao za milijarde jer mu je plac uspomena na oca i detinjstvo, a čula sam da će se uskoro i preseliti tu - objasnila je jednom prilikom komšinica za Kurir.

1/3 Vidi galeriju MIROSLAV ILIĆ JE SEBI SAGRADIO VILU U MRČAJEVCIMA! Bićete iznenađeni OVIM LUKSUZOM, u jednom dvorištu TRI OBJEKTA, a tek KROV... Foto: Printscreen

Kurir.rs