Društvene mreže poslednjih dana gore zbog novog estradnog sukoba. Korisnici platforme Iks masovno dele snimak pevačice Zorice Marković u kojem govori o postojanju crne magije na estradi.

Iako nije imenovala konkretne osobe, njena izjava je bila dovoljna da pokrene lavinu komentara, teorija i međusobnih optužbi fanova najvećih regionalnih zvezda.

Tri tabora

Sve je ubrzo preraslo u pravi digitalni rat između pristalica Aleksandre Prijović, Svetlane Cece Ražnatović i Jelene Karleuše, koji se ne smiruje danima.

- Zorica Marković je potvrdila da na estradi ima crne magije, ali nije rekla ko to radi. Šuška se da Svetlana Ražnatović često posećuje vračare u vlaškom kraju - navedeno je na jednom profilu uz video Markovićeve.

Nakon što je sporni snimak postao viralan, pojedini korisnici su počeli da povezuju Zoričine reči sa aktuelnim dešavanjima na estradi, pre svega s najavom novog albuma Prijovićke. Ubrzo su se pojavile tvrdnje da je upravo od tog trenutka krenuo talas negativnih komentara na njen račun.

Fanovi se uznemirili

- Ljudi nisu glupi, još jedan dokaz da je napad na Aleksandru Prijović krenuo kada je najavila nov album. Kako to da je napadaju i vređaju samo Cecini saradnici i fejk profili, dok sa druge strane Cecu hvale. Očigledno da iza napada stoji Ceca. Ovo su njeni poltroni koji imaju naređenje da napadaju Priju, još jedan dokaz koliko je mrzi - samo su neki od komentara koji su preplavili mreže.

Situacija je dodatno eskalirala kad su se u raspravu uključili i fanovi Jelene Karleuše, koji već godinama vode onlajn rat s drugim fan-bazama. Ubrzo su se formirala tri tabora, a rasprave su postale sve žešće.

Kolegijalna

U pojedinim objavama korisnici su tvrdili da se radi o organizovanim napadima, dok su drugi sve nazivali klasičnim "fan ratom" koji nema veze sa stvarnim životom, već isključivo s rivalstvom publike.

Umešao se Đedović

Među najzapaženijim tvrdnjama našle su se i one da pojedini profili "rade po direktivi", kao i da se koristi više naloga za širenje istih poruka. Ipak, za ove optužbe ne postoje konkretni dokazi, što nije sprečilo korisnike da nastave sa spekulacijama.

Povodom cele situacije kontaktirali smo s PR timovima Svetlane Ražnatović i Aleksandre Prijović, ali oni su kratko poručili da ovu temu neće komentarisati.

Vodi računa o obraćanju u javnosti

Ipak, u raspravu se umešao rijaliti učesnik Marko Đedović, koji je svojim imenom i prezimenom stao u odbranu Cece i izneo tvrdnje da iza pojedinih profila stoje osobe koje žele da izazovu sukob.

- Čisto da znate ko stoji iza fejk frka i izmišljotina. Profil koji ovo piše nastao je nakon što sam blokirao određene naloge. Jasno je da se radi o pokušaju da se priča izvrne - poručio je on, aludirajući na umešanost fanova Jelene Karleuše.

Dok se fanovi međusobno optužuju i svakodnevno iznose nove teorije, glavne akterke ove priče - Ceca, Prija i Karleuša - zasad ostaju po strani.

Provocira

Ono što je sigurno jeste da su društvene mreže još jednom pokazale koliko brzo glasine i neproverene informacije mogu da prerastu u masovni sukob, u kojem se briše granica između stvarnosti i digitalne percepcije.