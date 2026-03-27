"IZA NAPADA NA PRIJU STOJI CECA" Rat fanova dve pevačice na društvenim mrežama! Pljušte optužbe, Đedović se hitno oglasio, upleo Karleušu
Društvene mreže poslednjih dana gore zbog novog estradnog sukoba. Korisnici platforme Iks masovno dele snimak pevačice Zorice Marković u kojem govori o postojanju crne magije na estradi.
Iako nije imenovala konkretne osobe, njena izjava je bila dovoljna da pokrene lavinu komentara, teorija i međusobnih optužbi fanova najvećih regionalnih zvezda.
Tri tabora
Sve je ubrzo preraslo u pravi digitalni rat između pristalica Aleksandre Prijović, Svetlane Cece Ražnatović i Jelene Karleuše, koji se ne smiruje danima.
- Zorica Marković je potvrdila da na estradi ima crne magije, ali nije rekla ko to radi. Šuška se da Svetlana Ražnatović često posećuje vračare u vlaškom kraju - navedeno je na jednom profilu uz video Markovićeve.
Nakon što je sporni snimak postao viralan, pojedini korisnici su počeli da povezuju Zoričine reči sa aktuelnim dešavanjima na estradi, pre svega s najavom novog albuma Prijovićke. Ubrzo su se pojavile tvrdnje da je upravo od tog trenutka krenuo talas negativnih komentara na njen račun.
Fanovi se uznemirili
- Ljudi nisu glupi, još jedan dokaz da je napad na Aleksandru Prijović krenuo kada je najavila nov album. Kako to da je napadaju i vređaju samo Cecini saradnici i fejk profili, dok sa druge strane Cecu hvale. Očigledno da iza napada stoji Ceca. Ovo su njeni poltroni koji imaju naređenje da napadaju Priju, još jedan dokaz koliko je mrzi - samo su neki od komentara koji su preplavili mreže.
Situacija je dodatno eskalirala kad su se u raspravu uključili i fanovi Jelene Karleuše, koji već godinama vode onlajn rat s drugim fan-bazama. Ubrzo su se formirala tri tabora, a rasprave su postale sve žešće.
Kolegijalna
U pojedinim objavama korisnici su tvrdili da se radi o organizovanim napadima, dok su drugi sve nazivali klasičnim "fan ratom" koji nema veze sa stvarnim životom, već isključivo s rivalstvom publike.
Umešao se Đedović
Među najzapaženijim tvrdnjama našle su se i one da pojedini profili "rade po direktivi", kao i da se koristi više naloga za širenje istih poruka. Ipak, za ove optužbe ne postoje konkretni dokazi, što nije sprečilo korisnike da nastave sa spekulacijama.
Povodom cele situacije kontaktirali smo s PR timovima Svetlane Ražnatović i Aleksandre Prijović, ali oni su kratko poručili da ovu temu neće komentarisati.
Vodi računa o obraćanju u javnosti
Ipak, u raspravu se umešao rijaliti učesnik Marko Đedović, koji je svojim imenom i prezimenom stao u odbranu Cece i izneo tvrdnje da iza pojedinih profila stoje osobe koje žele da izazovu sukob.
- Čisto da znate ko stoji iza fejk frka i izmišljotina. Profil koji ovo piše nastao je nakon što sam blokirao određene naloge. Jasno je da se radi o pokušaju da se priča izvrne - poručio je on, aludirajući na umešanost fanova Jelene Karleuše.
Dok se fanovi međusobno optužuju i svakodnevno iznose nove teorije, glavne akterke ove priče - Ceca, Prija i Karleuša - zasad ostaju po strani.
Provocira
Ono što je sigurno jeste da su društvene mreže još jednom pokazale koliko brzo glasine i neproverene informacije mogu da prerastu u masovni sukob, u kojem se briše granica između stvarnosti i digitalne percepcije.