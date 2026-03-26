Voditeljka Lea Kiš davnih godina snosila je posledice jer je Jelenu Karleušu pozvala u emisiju, i ako nije bila na spisku onih koji mogu da uđu u medijsku kuću u kojoj je tada radila. Kako je otkrila njoj je smanjena plata zbog tog poteza.

Lea je priznanla da joj je Karleuša pružila podršku kad je prolazila kroz pakao.

- Nikada nisam bila ni u čijem klanu. Samo sam bila hrabra da sam u svakom trenutku mimo urednika mogla da dovedem svoje goste. Karleuša tada nije bila na spisku onih koji mogu da uđu u tu medijsku kuću gde sam radila, ali je bila aktuelna i ja sam je pozvala. Tada sam dobila umanjenje plate, ali sam imala sjajnu emisiju. Nikada nisam podlegala uticaju, ucenama i zabranama. Mnogo puta sam bila kažnjavana. Jelena je bila zabranjena, ali ja sam odlučila da je pozovem, šta je moglo da se desi. Emisija je išla uživo. Jedino što je mogao da uradi urednik jeste da me pozove i da mi kaže da sam suspendovana ili da mi je skinuto 50 posto od plate - rekla je Lea u jednom intervjuu.

Zbog Patrijaha Pavla bila kažnjena

Podsetimo, Lea je svoju televizijsku karijeru započela 1983. godine na TV Beograd, nakon čega je prešla na TV Politika gde je sa samo 24 godine postala urednik informativne emisije "Dan".

U jednoj emisiji voditeljka je ispričala kako je televizija funkcionisala tih godina i po kakvom se sistemu radilo, a onda je otkrila da je bila suspendovana zbog intervjua koji je uradila sa partijarhom Pavlom.

- U to vreme je bilo senzacijalno i strašno, a sada deluje benigno i smešno to što mi se desilo kada sam uspela da preko Bogoslovskog fakulteta dobijem ekskluzivni intervju Patrijarha Pavla za RTS, ali to nije išlo putem naše redakcije, nije odobrio urednik, pa nije odobrio ovaj, pa onaj, pa nije poslao svog novinara nego sam ja sve to uradila i donela pred Božić jedan božanstven intervju koji nije bio emitovan, to je bio jedan veliki skandal i ja sam bila kažnjena mesec dana - ispričala je voditeljka za domaće medije.

