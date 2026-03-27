Slušaj vest

Na domaćoj javnoj sceni, gde se emocije često kriju iza reflektora, retko se pojavljuju priče koje jasno pokazuju koliko ljubav može biti snažan pokretač ne samo u privatnom životu, već i u karijeri. Upravo takvu priču poslednjih dana ispisuju Mina Kostić i njen partner, Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper.

Njihov odnos, iako pod lupom javnosti, ne zasniva se samo na emocijama koje dele, već i na međusobnoj podršci, poverenju i zajedničkim ambicijama. Ono što ovu ljubav izdvaja jeste činjenica da se ne zadržava samo na privatnom planu, već se preliva i na profesionalni segment Mininog života.

Ljubav koja pokreće promene

Za razliku od brojnih estradnih veza koje ostaju u okvirima intime, odnos Mine i Kaspera dobio je i svoju poslovnu dimenziju. Njegova želja da aktivno učestvuje u njenoj karijeri pokazuje koliko veruje u njen talenat, ali i koliko želi da bude deo njenog uspeha.

Kasper ne krije da ga pokreće emocija, ali i uverenje da Mina zaslužuje mnogo više nego što je do sada dobila. Upravo iz te kombinacije ljubavi i ambicije rodila se ideja da njene stare pesme ponovo ugledaju svetlost dana.

Njegove objave na društvenim mrežama, u kojima deli njene stare fotografije i snimke, nisu samo nostalgične – one imaju jasnu poruku. U njima se vidi želja da se publici pokaže kontinuitet njenog rada, ali i da se podseti na autentičnost koju je oduvek nosila.

Podrška kao temelj odnosa

U javnosti se često govori o tome koliko je važno imati partnera koji veruje u vas, ali se retko viđa tako konkretan primer te podrške. Kasper ne samo da veruje u Minu, već aktivno radi na tome da njen rad dobije pažnju koju smatra da zaslužuje.

Sa druge strane, Mina pokazuje potpuno poverenje u njegovu viziju. Spremnost da mu ustupi kompletnu arhivu svog rada, uključujući i privatne uspomene, govori o bliskosti i sigurnosti koju oseća u tom odnosu.

-Mina ima toliko pesama koje po meni nisu toliko promovisane bile, a trebale su jer imaju dušu i kvalitet, baš kao i ova koja se zove "Stara česma". Potrdudiću se da ih sve vratim kroz ponovna objavljanja jer pesme koje imaju dušu , a danas ovakvih pesama gotovo da nema - napisao je Kasper na jednom storiju.

Opstaju

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić i MAne Ćuruvija zajedno Foto: Kurir, TV Pink Printscreen, Kurir Televizija, Kurir, Printscreen/TV Pink, Nemanja Nikolić, Printscreen TV Pink

Njihova komunikacija, makar kroz ono što dele javno, odaje utisak partnerstva u pravom smislu te reči gde se odluke donose zajedno, a ciljevi dele.

Spoj emocije i ambicije

Ono što ovu priču čini posebnom jeste spoj ljubavi i jasne ambicije. Kasper ne krije da želi da Minu „vrati na vrh“, ali taj cilj ne deluje kao nametnut već kao prirodan nastavak njegove vere u nju. Istovremeno, njegova inicijativa da oživi stare pesme ukazuje na drugačiji pristup estradi, gde se vrednuje kontinuitet i emocija, a ne samo trenutni trendovi. U vremenu kada se karijere često grade na brzini i viralnosti, ovaj potez deluje kao pokušaj vraćanja fokusa na suštinu pesmu i emociju.

Ljubav pod reflektorima

Biti u vezi koja je pod stalnim nadzorom javnosti nikada nije jednostavno. Svaki potez, svaka objava i svaka izjava postaju predmet analize. Ipak, Mina i Kasper za sada uspevaju da održe balans između privatnog i javnog.

"Tražio sam od Mine da mi sve njene starije i novinje pesme pošalje. Jesam je namučio jer ima milion slika, ali njoj za mene ništa nije teško. Želim neke slike koje nikad nisu objavljene da podelim sa vama jer njenu karijeru je pored pesama i nastupa oduvek pratio i njen poseban stil oblačenja koji je uvek bio ispred vremena. Videćete usoro kakve smo slike našli. Morali smo da angađujemo Mininu sestru iz Belgije da nam nađe slike iz 2013.godine kada smo se prvi put sreli uživo.

Zaljubljena do ušiju

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić puca od sreće Foto: Printscreen, Instagram

Njihova priča pokazuje da ljubav na estradi ne mora nužno biti prolazna ili površna. Naprotiv, može biti stabilna, podržavajuća i što je najvažnije inspirativna.

Nova šansa ili novi početak?

Ostaje pitanje da li će ovaj talas emocije i podrške rezultirati i konkretnim pomakom u Mininoj karijeri. Ipak, bez obzira na ishod, jedno je jasno njihova priča već sada ima težinu.

U vremenu kada su odnosi često kratkotrajni i površni, primer Mina Kostić i Mane Ćuruvija podseća da ljubav može biti mnogo više od emocije može biti pokretačka snaga, oslonac i vetar u leđa.

Možda upravo u toj kombinaciji leži odgovor na pitanje kako opstati i u ljubavi i na estradi.